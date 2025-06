Marsala Apart Hotel oferece noite romântica com jantar especial para casais

O amor vai ganhar um cenário especial no Marsala Apart Hotel, em Mogi das Cruzes, neste Dia dos Namorados. No dia 12 de junho, casais apaixonados terão a oportunidade de viver uma experiência inesquecível, combinando gastronomia sofisticada, ambiente acolhedor e a possibilidade de estender o romance com uma noite de hospedagem especialmente preparada para a data.

Desde sua inauguração em 2016, o Marsala Apart Hotel tem se destacado por unir conforto, praticidade e serviços de alto padrão, tornando-se referência em bem-estar e hospitalidade na cidade. Localizado estrategicamente próximo ao centro, ao Mogi Shopping e à Universidade de Mogi das Cruzes, o hotel se firmou como uma das principais escolhas para quem busca qualidade, seja em viagens corporativas, turismo ou momentos a dois. Com estrutura que alia o acolhimento de um hotel boutique à funcionalidade de um flat, o Marsala investe constantemente em experiências personalizadas e memoráveis — e o Dia dos Namorados é um exemplo disso.

Para celebrar a data mais romântica do ano, o hotel elaborou um jantar exclusivo que será servido em seu restaurante, das 19h às 23h. O cardápio foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma viagem gastronômica sensorial, com entradas como bruschettas de tomate confit com queijo de cabra e ceviche de Saint Peter com manga e coentro. Os pratos principais prometem impressionar com opções como tagliatelle ao creme de queijos com medalhão de filé mignon e risoto de camarão com filé de Saint Peter grelhado. A experiência se encerra com sobremesas à altura, incluindo gâteau com sorvete regado a frutas vermelhas e fondue de chocolate com frutas.

Para os casais que desejarem tornar a noite ainda mais especial, o Marsala está oferecendo um pacote de hospedagem romântica com suítes amplas de aproximadamente 47 metros quadrados, equipadas com minicozinha, varanda privativa e isolamento acústico. A experiência inclui decoração especial nos quartos, amenities exclusivas, café da manhã completo servido no restaurante ou no próprio quarto, além de estacionamento e Wi-Fi gratuitos. A área de lazer localizada na cobertura do hotel, com piscina, jacuzzi, sauna e academia, complementa a proposta de oferecer momentos únicos e relaxantes.

De acordo com Marcelo Cunha, diretor geral do Marsala Apart Hotel, a iniciativa é parte do compromisso do hotel com a excelência em hospitalidade e com a criação de experiências que vão além da hospedagem tradicional. “Mais do que um jantar ou uma noite em hotel, queremos proporcionar um momento de conexão, afeto e cuidado. Cada detalhe foi pensado para que os casais vivam uma noite verdadeiramente especial”, destaca o diretor.

As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas antecipadamente por telefone ou WhatsApp no número (11) 4728-3000, pelo site www.marsalahotel.com.br ou pelo perfil no Instagram @marsalaaparthotel.

O Dia dos Namorados será regado à gastronomia sofisticada e ambiente romântico