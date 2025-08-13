Marcos Damasio fecha semestre com mais de R$22 milhões em emendas

Parlamentar destinou verba para educação, saúde e infraestrutura

O deputado estadual Marcos Damásio encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço expressivo de ações voltadas ao desenvolvimento de cidades paulistas. Ao todo, foram R$22.666.278 em emendas parlamentares destinadas a áreas como saúde, infraestrutura urbana, assistência social, mobilidade e segurança, permitindo a realização de obras, aquisição de equipamentos e ampliação de serviços essenciais.

Um dos destaques do semestre foi o avanço na área da educação. Com o auxílio direto do Governo do Estado de São Paulo, o deputado viabilizou a doação de 519 notebooks e 16 plataformas de recarga móvel para dez escolas estaduais de Mogi das Cruzes. A ação tem como objetivo a inclusão digital e a modernização do ensino público.

As escolas contempladas, que já estão recebendo os equipamentos, são: Professora Adelaide Maria de Barros, Vereador Alcides Celestino Filho, Alzira Fernandes Scungisqui, Américo Sugai, Galdino Pinheiro Franco, Professora Jovita Franco Arouche, Professora Laurinda Cardoso Mello Freire, Professora Lucinda Bastos, Professor Paulo Ferrari Massaro e Historiador Isaac Grinberg.

Outro resultado importante na área da educação foi a articulação de Damásio com o Governo do Estado para a entrega de ônibus escolares a quatro cidades do interior paulista: Corumbataí, São José do Barreiro, Lins e Silveiras. Os veículos garantem maior segurança e conforto no transporte de estudantes, especialmente na zona rural, onde o deslocamento até as unidades escolares muitas vezes exige longos percursos.

“Trabalhamos para que os recursos públicos cheguem onde mais fazem diferença. As emendas são parte disso, mas também buscamos articulações estratégicas com o Estado para levar avanços reais às cidades que representamos”, destacou o deputado.

