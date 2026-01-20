Lojistas iniciam liquidações para renovação de estoque em Mogi das Cruzes

Após as festas de fim de ano, o comércio de Mogi das Cruzes entrou no tradicional período de liquidações de início de ano, estratégia adotada pelos lojistas para renovar os estoques e manter o movimento nas lojas durante as férias. Roupas, calçados, eletroeletrônicos e eletrodomésticos estão entre os principais produtos em oferta, com descontos que chegam a até 70%, especialmente nas lojas da região central.

De acordo com a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), o desempenho das vendas no fim de 2025 ficou dentro do esperado. A entidade projetava um crescimento entre 10% e 12%, índice que se manteve dentro da média prevista, mesmo diante de um cenário econômico ainda marcado pela cautela do consumidor.

Para a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, o período de saldos é fundamental para garantir o fluxo de clientes logo no início do ano. “As liquidações representam uma oportunidade tanto para o comerciante, que consegue girar o estoque, quanto para o consumidor, que encontra preços mais acessíveis”, avalia.

A presidente destaca ainda que 2026 começa com boas perspectivas para o comércio, impulsionado por um calendário considerado favorável. “É um ano atípico e muito promissor, com Copa do Mundo, eleições e feriados prolongados, fatores que historicamente estimulam o consumo e movimentam diversos setores da economia”, afirma.

Outro ponto ressaltado é a antecipação do Carnaval, que neste ano acontece em fevereiro. Segundo Fádua, a data mais cedo tende a aquecer segmentos como vestuário, calçados, alimentação, turismo e serviços já no primeiro trimestre.

Com as promoções em andamento, a expectativa dos lojistas de Mogi das Cruzes é manter o ritmo de vendas durante o período de férias e criar um cenário positivo para os próximos meses, apostando em planejamento, criatividade e nas oportunidades trazidas pelo calendário de 2026.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.