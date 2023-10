Legislativo faz sessão solene pela Semana em Defesa da Vida

A Câmara de Mogi realizou uma cerimônia em comemoração ao Dia do Nascituro e à Semana em Defesa da Vida, cuja iniciativa advém das Leis Municipais n° 7.977/2023 e nº 7959/23, de autoria do vereador Johnross Jones Lima (Pode). A lei institui no Calendário o “Dia do Nascituro”, será comemorado anualmente no dia 8 de outubro.

A iniciativa ainda prevê que sejam promovidos palestras, seminários e exposições sobre gravidez na adolescência, maternidade e paternidade responsável, aleitamento materno, importância do pré-natal, entre outros temas. Durante a sessão solene o vereador Johnross falou sobre o projeto. “Essa lei lança luz sobre o direito à proteção da vida e da saúde, ao respeito, ao nascimento sadio, mas também sobre a paternidade e maternidade responsáveis. O objetivo dessa ação é a conscientização das famílias mogianas para que haja o reconhecimento do valor da vida humana em todos os momentos”, pontuou o parlamentar.

Na solenidade oito organizações que defendem a pauta da valorização da vida em todas as fases foram homenageadas: Associação Beneficente Abomoras; Associação Beneficente de Renovação e assistência à Criança (ABRAC); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes; Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes; Comunidade Missionária Nossa Senhora de Rosa Mística; Casa de São Vicente de Paulo; Instituto Pró+Vida; Lions Clube Mogi das Cruzes; Pastoral da Criança e Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”.