“Laços Eternos” emociona público em Mogi com superprodução baseada em obra de Zíbia Gasparetto

O Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, será palco nesta sexta-feira (6), às 19 horas, da superprodução “Laços Eternos”, adaptação teatral do romance psicografado por Zíbia Gasparetto, assinada e dirigida por Annamaria Dias. Com mais de 160 figurinos, o espetáculo promete emocionar o público ao apresentar uma história de amor que atravessa séculos. A trama acompanha os personagens Nina, Roque e Maria, revelando a força dos laços espirituais e carnais que os unem em diferentes vidas. Alternando entre a atualidade e o século XVIII, a peça mostra Nina como Geneviéve, Roque como Gustav e Maria como Marguerit, a Condessa D’Ancour, resgatando acertos e desacertos dentro de um intenso aprendizado existencial. O espetáculo destaca valores universais, abordando o amor aos filhos, aos familiares, aos amigos e até mesmo aos inimigos, em uma narrativa envolvente e repleta de emoções.

Os ingressos custam R$100 (inteira), R$60 (antecipados) e R$50 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela internet, no site Bilheteria Express, via Pix pelo número (11) 99662-6158 diretamente com o produtor, ou ainda na bilheteria do teatro a partir das 14 horas, no dia da apresentação. O espetáculo tem duração de 120 minutos e classificação etária de dez anos.

A ficha técnica conta com Flávia Tamulis (técnico de som), Cícero Fernandes (técnico de luz), Eduardo Machado (diretor de palco), Cauã Lopes (sonoplastia), David Guilherme (contra-regra) e Cassiano Filho (administrador). No elenco estão Antônio da Câmara, Fátima do Valle, Leão Lira, Júlia Lopes, Célio Woody, Gabriel Villas Boas, Maria Isabel, Mário Martins, Larissa Pegoretti, Paulo Alves, Henrique Carroci e Lívia Alves.

Para mais informações, o contato disponível é o telefone (11) 99662-6158.

Espetáculo promete emocionar o público do Theatro Vasques