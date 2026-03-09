Cerca de 110 jovens participaram neste sábado de uma imersão em liderança promovida pelo Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), programa internacional do Rotary International. O encontro foi realizado no Rotary Club de Suzano e contou com atividades ao longo de todo o dia, das 8h às 18h, no dia 8 de março.

O evento teve como objetivo desenvolver habilidades de liderança e incentivar o protagonismo juvenil, reunindo jovens interessados em ampliar conhecimentos sobre liderança, responsabilidade social e crescimento pessoal.

Durante a programação, os participantes acompanharam palestras e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, além de temas como inteligência emocional, trabalho em equipe e capacidade de lidar com desafios e pressão.

Desenvolvimento e autoconhecimento

Ao longo do dia, os jovens foram incentivados a refletir sobre autoconhecimento, propósito e superação, em uma jornada que também abordou a importância de saber enfrentar desafios internos, aprender com as próprias limitações e desenvolver resiliência diante das dificuldades.

As atividades buscaram estimular nos participantes a capacidade de tomar decisões com responsabilidade, trabalhar em grupo e desenvolver empatia, habilidades consideradas fundamentais para quem deseja exercer liderança com impacto positivo na sociedade.

Empatia, superação e valorização da vida

Outro ponto importante abordado durante o encontro foi o valor da vida e da empatia nas relações humanas. As palestras destacaram a importância de compreender o outro, respeitar diferenças e fortalecer conexões humanas como base para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A proposta do encontro também incentivou os jovens a compreender que liderar vai além de ocupar posições de destaque — trata-se de servir, inspirar e contribuir para o crescimento coletivo.

Formação de jovens líderes

O RYLA é um dos principais programas juvenis promovidos pelo Rotary em todo o mundo. Criado para investir na formação de novas lideranças, o projeto oferece experiências educativas que incentivam jovens a desenvolver confiança, capacidade de liderança e compromisso com a comunidade.

A edição realizada em Suzano reuniu participantes de diferentes trajetórias e reforçou o compromisso do Rotary em preparar jovens para assumir papéis de liderança em suas comunidades, estimulando valores como ética, cooperação e responsabilidade social.

Ao final do encontro, ficou evidente que a experiência proporcionou muito mais do que aprendizado teórico: foi um dia de reflexão, crescimento e inspiração para uma nova geração de líderes.

