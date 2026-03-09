A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Juventude em movimento: RYLA reúne 110 jovens em dia de formação de líderes no Rotary de Suzano

Cerca de 110 jovens participaram neste sábado de uma imersão em liderança promovida pelo Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), programa internacional do Rotary International. O encontro foi realizado no Rotary Club de Suzano e contou com atividades ao longo de todo o dia, das 8h às 18h, no dia 8 de março.

O evento teve como objetivo desenvolver habilidades de liderança e incentivar o protagonismo juvenil, reunindo jovens interessados em ampliar conhecimentos sobre liderança, responsabilidade social e crescimento pessoal.

Durante a programação, os participantes acompanharam palestras e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, além de temas como inteligência emocional, trabalho em equipe e capacidade de lidar com desafios e pressão.

Desenvolvimento e autoconhecimento

Ao longo do dia, os jovens foram incentivados a refletir sobre autoconhecimento, propósito e superação, em uma jornada que também abordou a importância de saber enfrentar desafios internos, aprender com as próprias limitações e desenvolver resiliência diante das dificuldades.

As atividades buscaram estimular nos participantes a capacidade de tomar decisões com responsabilidade, trabalhar em grupo e desenvolver empatia, habilidades consideradas fundamentais para quem deseja exercer liderança com impacto positivo na sociedade.

Empatia, superação e valorização da vida

Outro ponto importante abordado durante o encontro foi o valor da vida e da empatia nas relações humanas. As palestras destacaram a importância de compreender o outro, respeitar diferenças e fortalecer conexões humanas como base para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A proposta do encontro também incentivou os jovens a compreender que liderar vai além de ocupar posições de destaque — trata-se de servir, inspirar e contribuir para o crescimento coletivo.

Formação de jovens líderes

O RYLA é um dos principais programas juvenis promovidos pelo Rotary em todo o mundo. Criado para investir na formação de novas lideranças, o projeto oferece experiências educativas que incentivam jovens a desenvolver confiança, capacidade de liderança e compromisso com a comunidade.

A edição realizada em Suzano reuniu participantes de diferentes trajetórias e reforçou o compromisso do Rotary em preparar jovens para assumir papéis de liderança em suas comunidades, estimulando valores como ética, cooperação e responsabilidade social.

Ao final do encontro, ficou evidente que a experiência proporcionou muito mais do que aprendizado teórico: foi um dia de reflexão, crescimento e inspiração para uma nova geração de líderes.

Evento reuniu jovens durante todo o sábado em uma programação intensiva de formação de lideranças, com palestras e dinâmicas voltadas ao desenvolvimento pessoal, profissional e emocional.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas