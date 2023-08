Jundiapeba terá cadastro para castração de animais nesta sexta

A Coordenadoria de Bem Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará nesta sexta-feira (25/8), das 11h às 16h, o cadastramento para a castração de pets em Jundiapeba, na sede do CRAS 2 (Rua Cecília da Rocha, 1.225 – Jundiapeba). Para realizar o cadastro, o munícipe deve residir no bairro e apresentar comprovante de endereço, RG e CPF. As vagas são limitadas e excedendo o número, será feito um cadastro reserva.

A castração dos animais previamente agendados será realizada no Cempre Professor Sérgio Moretti, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, como parte da programação de aniversário de Mogi das Cruzes.

A castração de pets é um ato de cuidado e responsabilidade com os animais de estimação. O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de doenças como tumores de mama, de testículo e próstata, além de infecções uterinas, entre outros.

Na inscrição, os tutores devem apresentar apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço atualizado.

Além disso, eles recebem todas as orientações sobre os cuidados pré-cirúrgicos para que o animal esteja apto no dia agendado para o procedimento. Como qualquer cirurgia, a castração requer preparo, que deve ser realizado para que o procedimento seja bem-sucedido.

Além disso, é importante ressaltar que o Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos é um serviço oferecido pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. O cadastramento acontece no PAC da Prefeitura, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h.

Mais informações sobre o Programa Permanente de Castração de Cães e Gatos do Município podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.