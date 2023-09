Jundiapeba ganha unidade do Mogi Conecta e Mutirão de Emprego

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugura na próxima terça-feira (19/09) o Mogi Conecta Jundiapeba. Para iniciar os trabalhos, também haverá nesse dia um Mutirão de Emprego no local. A iniciativa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, faz parte das comemorações dos 463 anos de Mogi das Cruzes.

O Mutirão será das 10h às 15h e o atendimento será por ordem de chegada. Para participar, basta levar o currículo atualizado e o documento de identidade (RG e CPF) à unidade do Mogi Conecta Jundiapeba, onde será feito um cadastramento e o encaminhamento para o processo seletivo no local.

Três empresas vão oferecer mais de 210 vagas de emprego neste mutirão, em funções como auxiliar de limpeza (PCD), auxiliar administrativo (PCD), operador de roçadeira, auxiliar de manutenção, supervisor de serviços, operador de telemarketing, fiscal de caixa, operador de caixa, encarregado de açougue, operador de empilhadeira e auxiliar de expedição.

A ação é aberta ao público, voltada para os moradores de Mogi das Cruzes que estão em busca de uma oportunidade de ingressar ou reingressar ao mercado de trabalho.

“Este é o quinto mutirão realizado na cidade e tem como foco atender aos cidadãos de Jundiapeba e do entorno do distrito. É mais uma ação voltada à empregabilidade que a Prefeitura realiza, assim como as capacitações profissionais por meio do Crescer e as medidas para atrair mais empresas para a cidade, com o incentivo fiscal. A prova que estamos no caminho certo são os números do Caged – Mogi das Cruzes voltou a liderar a geração de empregos no Alto Tietê, com 15 mil postos a mais nos últimos três anos”, explica Gabriel Bastianelli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Mogi Conecta Jundiapeba

O Mogi Conecta Jundiapeba fica no CIC, o Centro Integrado de Cidadania. O equipamento foi revitalizado e tem espaço de cowork, internet gratuita, sala para treinamentos e eventos, além do atendimento do Sebrae Aqui. O objetivo é descentralizar estes serviços para a região oeste da cidade.

O Mogi Conecta é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação que engloba todos os serviços prestado pela pasta. Nele, o cidadão encontra atendimento focado em mercado de trabalho pelo Mogi Conecta Emprego, como também em empreendedorismo, por meio do Sebrae Aqui.

Além desses atendimentos, o espaço de cowork poderá ser usado por empreendedores, estudantes e população em geral que deseja realizar suas tarefas, em um local com internet gratuita que também propicia o contato direto com outros empreendedores.

Outra novidade é a arena de eventos para quem deseja fazer alguma ação com um público maior. O espaço também poderá ser utilizado por empresas na realização de treinamentos, processos seletivos e entrevistas – é um espaço multifuncional.

“O novo espaço servirá para conectar a população com a Inovação, o empreendedorismo e as oportunidades do mercado de trabalho. Para viabilizar esta iniciativa, a Prefeitura recebeu uma emenda parlamentar, à época do deputado Sérgio Vitor, com foco no fomento ao empreendedorismo e à inovação”, completa Bastianelli.

SERVIÇO

Mutirão de Emprego e inauguração do Mogi Conecta Jundiapeba

Data: 19 de setembro

Horário: das 10 às 15h

Local: Alameda Santo Ângelo, 688 – Jundiapeba (CIC Jundiapeba)

Informações:

mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br

Atendimento ao empregador: (11) 94268-9341

Atendimento ao cidadão: (11) 97422-4273