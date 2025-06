Jornalista Paulo Sérgio do Vale Quaresma morre aos 69 anos

Jornalista construiu trajetória sólida na marcada pelo compromisso profissional

Faleceu na quarta-feira (25), aos 69 anos, o jornalista Paulo Sérgio do Vale Quaresma, um dos nomes mais respeitados da imprensa regional. Nascido em Santos-SP, em 31 de dezembro de 1955, Quaresma lutava desde fevereiro contra um tumor colorretal. Após uma cirurgia realizada em abril, apresentou complicações no pós-operatório e não resistiu. Ele deixa um legado de dedicação à comunicação e uma história marcada por coragem, fé e sensibilidade.

Formado em Comunicação Social – Jornalismo pela Unisanta (Universidade Santa Cecília), na cidade natal, Quaresma iniciou sua carreira em 1986, como editor da Revista Expressão, ainda em Santos. Atuou também no jornal Classificadão e como produtor na TV Mar, antes de integrar a equipe da TV Manchete, onde cuidou de projetos especiais.

Sua chegada ao Alto Tietê marcou uma nova fase da carreira: foi responsável pela implantação do jornalismo na Rádio DS (90,7 MHz), emissora do Diário de Suzano, e passou por diversos veículos da região. Entre os principais cargos que ocupou estão: editor na Cidade Viva Web, editor do jornal Mogi News, repórter/editor do Diário do Alto Tietê, editor-chefe da TV Mogi News, além de ter sido diretor geral da TV Mogi News por mais de nove anos. Atuou ainda como editor-chefe do portal Correio Independente, de 2017 a 2020 e no jornal A Semana, onde se dedicou incansavelmente, de 1998 até 2007, para oferecer informação de qualidade para os nossos leitores.

Quaresma também trabalhou como freelancer para a Record, em produções fora da capital paulista, mas decidiu se afastar nos últimos meses para cuidar da saúde e planejava aproveitar a vida de forma mais tranquila, mantendo residência em Mogi das Cruzes, cidade onde viveu a maior parte da vida.

A cerimônia de despedida foi realizada no Velório Cristo Redentor, em Mogi, com encerramento no próprio local, com a sua cremação, de acordo com o seu desejo.

“Ele nunca perdeu a fé em Deus. Lutou com esperança, confiando até o fim no cuidado do Senhor”, disse a família, que divulgou o versículo de 2 Timóteo 4:7 como símbolo de sua jornada: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.”

Com 34 anos dedicados ao jornalismo, Paulo Quaresma será lembrado por sua postura ética, profissionalismo firme e coração generoso — um comunicador comprometido com a verdade e com a comunidade.

Por nove anos, Paulo Quaresma esteve à frente do jornal A Semana