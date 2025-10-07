Jardim Casa Branca em Suzano recebe nova camada asfáltica

Prefeito Pedro Ishi acompanha avanço das obras

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, deu início na segunda-feira (29/9) à aplicação da nova camada de massa asfáltica na rua Oswaldo de Oliveira Lima, no bairro Jardim Casa Branca. A ação marca a continuidade das obras na via que, na quarta-feira (24/9), passou a receber os trabalhos de fresagem com a retirada das camadas antigas e danificadas do pavimento.

O prefeito Pedro Ishi voltou ao local para acompanhar de perto o avanço dos trabalhos, desta vez acompanhado pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

As intervenções são executadas pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e contemplarão 1.400,07 metros de extensão da via. Nesta fase, as equipes estão concentradas no trecho entre as ruas André Marcolongo e João Martins da Silva. O investimento total é de R$2,14 milhões, sendo R$2.024.901,57 de repasse federal e R$120.098,43 de contrapartida da prefeitura. O prazo para conclusão da obra é de quatro meses.

Segundo Samuel Oliveira, a pavimentação está sendo realizada dentro do cronograma planejado: “Na semana passada fizemos a fresagem, retirando as camadas antigas do asfalto, e agora começamos a aplicação da nova massa”.

O prefeito, por sua vez, ressaltou a importância da intervenção para os moradores do bairro: “O Jardim Casa Branca está recebendo um investimento significativo, que vai transformar a realidade de motoristas, pedestres e famílias da região. Nosso compromisso é seguir avançando com serviços que melhoram a vida das pessoas”.

A pavimentação no Jardim Casa Branca se soma a outras obras em andamento em diferentes pontos da cidade. Para Pedro Ishi, o conjunto de intervenções mostra a prioridade da gestão em atender a população com obras estruturais. “Cada quilômetro de asfalto novo representa mais qualidade de vida, mais segurança no trânsito e mais desenvolvimento para Suzano. Estamos honrando a confiança dos moradores com muito trabalho e resultados concretos”, finalizou.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

Camadas antigas do asfalto foram retiradas