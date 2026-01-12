Foliões Mogi das Cruzes têm até o dia 16 de janeiro para pedirem autorização à Prefeitura para a realização do desfile na cidade

Já previamente orientados pelas secretarias da Prefeitura de Mogi das Cruzes, os blocos de Carnaval de rua da cidade têm até o dia 16 de janeiro para solicitarem autorização para a realização dos desfiles. Os pedidos devem ser feitos no site da administração municipal (mogidascruzes.sp.gov.br), na área de Carta de Serviços da Secretaria Municipal de Segurança.

O objetivo do processo de autorização é garantir estruturas como fechamento de ruas, banheiros, fornecimento de água, atendimento médico e segurança durante a passagem dos foliões. “Os blocos de Carnaval já fazem parte da cultura e da tradição do nosso município e queremos que esse momento de diversão seja tranquilo e seguro para os participantes e para a cidade como um todo. Por isso, é tão importante que a prefeitura saiba por onde os blocos vão passar, quantas pessoas vão participar, até para que possamos oferecer a estrutura e o apoio necessários para a realização”, explica o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Durante as etapas de aprovação, é verificado por cada pasta quais providências precisam ser tomadas, como interdições e disponibilidade de agentes de trânsito, banheiros químicos e ambulância, sempre levando em conta o local, a quantidade de pessoas, entre outros detalhes.

O caminho no site da prefeitura para protocolar o pedido de autorização é: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-seguranca/servicos. Em seguida, clicar em “Alvará para Realização de Shows e Eventos” e preencher com os dados solicitados.