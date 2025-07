Itaquaquecetuba ultrapassa meta nacional de alfabetização para 2024 e 2025

Itaquaquecetuba conquistou um marco histórico na Educação ao superar as metas nacionais de alfabetização estipuladas para 2024 e 2025. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município atingiu 57,19% no Índice Criança Alfabetizada (ICA), ficando acima dos 48,89% previstos para este ano e acima do índice de 54,84% estabelecido para 2025, que ainda está em curso.

O desempenho é atribuído ao investimento contínuo na formação de professores, coordenadores e diretores, além da implantação de uma metodologia própria, que permite o acompanhamento setorizado da aprendizagem dos cerca de 42 mil alunos da rede municipal. A cidade é signatária do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, promovido pelo Ministério da Educação.

“Os dados comprovam que estamos no caminho certo com a Educação das nossas crianças. Os indicadores nacionais têm padrões complexos, mas conseguem demonstrar o patamar dos municípios e os reflexos das políticas públicas implantadas. Hoje, colhemos os frutos de uma revolução no ensino, que conta com a participação de todos do time da Educação. Seguiremos avançando’’, afirmou o prefeito Delegado Eduardo Boigues , reeleito em 2024 com 92,9% dos votos válidos, ainda no primeiro turno.

Atualmente, cerca de dez mil estudantes dos 1º e 2º anos do ensino fundamental estão em processo de alfabetização em Itaquá. A cidade se destaca entre as três melhores do Alto Tietê nos resultados do Inep, sendo a maior em número de alunos matriculados.

O avanço também rendeu reconhecimento nacional: em fevereiro deste ano, Itaquá recebeu o Selo Nacional – Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, após registrar crescimento de 17% na taxa de alfabetização entre 2023 e 2024.

Investimentos na formação de educadores como chave para o salto na taxa de alfabetização em Itaquá.