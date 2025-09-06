Itaquá Rodeio Fest 2025 reúne shows, gastronomia e atrações para toda a família

Evento começou na sexta-feira (5) e segue até o dia 13 de setembro

A maior festa do Alto Tietê já começou. O Itaquá Rodeio Fest 2025 teve início na sexta-feira (5) e segue com grandes shows, provas de montaria, parque de diversões, variedade gastronômica e espaço acessível para pessoas com deficiência (PCDs).

O evento faz parte da celebração dos 465 anos de Itaquaquecetuba e será realizado também nos dias 7, 12 e 13 de setembro, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane, ao lado do Itaquá Park Shopping. A expectativa é receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos dois fins de semana.

O festival conta com 40 barracas gastronômicas de comerciantes locais, com opções de lanches, bebidas, porções, doces e salgados. O parque de diversões tem brinquedos com ingressos a partir de R$10.

Uma das novidades é o Camarote Avenida Premium, que oferece vista privilegiada para o palco, open bar com bebidas variadas (whisky, gin, chope, refrigerantes e água) e open food com opções como sanduíches de cupim e costela, choripan, mini burger, mac’n cheese, arroz carreteiro e sobremesas.

De acordo com o prefeito de Itaquaquecetuba, o delegado Eduardo Boigues, o rodeio deve gerar cerca de três mil empregos. “O Itaquá Rodeio Fest gera cerca de três mil empregos, entre diretos e indiretos, oferecendo oportunidades para trabalhadores da cidade e da região”, disse.

A programação musical do evento traz grandes nomes do cenário nacional, com Natanzinho Lima, Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ se apresentando na sexta-feira (5); no sábado (6), sobem ao palco Lauana Prado e DJ Alok; no domingo (7), é a vez de Gustavo Mioto e Luan Santana; na sexta-feira (12), o público confere Tatau e Henrique & Juliano; e, no sábado (13), o festival encerra com MC Kevinho, Gusttavo Lima e Turma do Pagode.

Além dos shows, a arena do Jardim Adriane será palco das montarias em touros da Liga Nacional de Rodeio, que vão reunir competidores de todo o Brasil.

Os portões abrem às 19h, as provas começam às 20h30, e os shows iniciam às 23h30.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento (www.itaquarodeiofest.com.br) ou por meio da troca solidária para pista. Há também a opção do Green Pass: dois quilos de latinhas de alumínio, desde que limpas, amassadas e com lacre, valem ingresso para qualquer um dos dias de show.

As trocas podem ser feitas em pontos oficiais, como a Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (exclusivo para PCD), o Itaquá Park Shopping, o Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba, no X Supermercados e nas unidades da GCM, Piratininga e Caiubi.

Para quem optar pela compra, os valores variam conforme o setor: a Pista Solidária sai a partir de R$20; o Frontstage custa entre R$120 (meia) e R$240 (inteira), ou R$90 por pessoa no pacote Amigo; já o Camarote Intense varia de R$160 (meia) a R$320 (inteira), também disponível no pacote Amigo por R$160, por pessoa. O setor mais exclusivo é o Camarote Avenida Premium, com open bar e open food, custando R$450 por pessoa.

Além dos ingressos, o público pode adquirir produtos oficiais do rodeio, como camisetas (R$85), copos e taças Stanley (a partir de R$65), copos com tirante (R$18), taças transparentes (R$20) e bonés (R$60). Os itens estão disponíveis no Itaquá Park Shopping e no Fundo Social de Solidariedade. Para entrar no clima do evento, também foi lançada uma playlist oficial, disponível em: https://l1nk.dev/itaquarodeiofest.

Na sexta-feira (29/08), a cirurgiã-dentista Natália Moreira Dutra de Andrade, de 30 anos e moradora da Vila Ferreira, em Itaquaquecetuba, foi eleita rainha do Itaquá Rodeio Fest 2025, vencendo outras nove candidatas.

Para completar a Corte, a empresária Fernanda de Souza Martins, de 34 anos, moradora do centro de Itaquá, foi eleita 1ª princesa. Já a atriz Thamires Vitória Santana Rosa, de 24 anos, do Jardim Caiuby, conquistou o título de 2ª Princesa do maior rodeio de portas abertas do Brasil.

O concurso aconteceu no Itaquá Park Shopping e contou com desfile em trajes country, avaliados por beleza plástica, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação.

O evento teve ainda apresentações da dupla Resenha do VN e do desfile da madrinha de honra, Rosa Pastre. A rainha da edição anterior, Renata Madeira, se despediu visivelmente emocionada do título.





Corte eleita participa das comemorações do aniversário da cidade e do festival