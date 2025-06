Itaquá recebe emenda de R$ 2,1 milhões para custeio da Saúde

A Prefeitura de Itaquaquecetuba recebeu o pagamento de uma emenda parlamentar de R$ 2,1 milhões, conseguida pelo deputado federal Fernando Marangoni, na quarta-feira (4). O recurso, já disponível no caixa da Prefeitura, poderá ser utilizado para o custeio da Saúde da cidade, incluindo Recursos Humanos, compra de medicamentos e viabilização de exames.

Com a emenda liberada, o prefeito Eduardo Boigues, o mais votado do Brasil em 2024 entre colégios eleitorais de segundo turno, ganhará providencial reforço financeiro para atender a demanda na Saúde do município de meio milhão de habitantes e melhor qualificar os serviços já prestados à população.

Além de aporte para a Saúde de Itaquá, o parlamentar já agraciou a cidade da região do Alto Tietê com emendas para obras de recapeamento e colocação de sarjetas no bairro Quinta da Boa Vista. Os investimentos superam R$ 2,8 milhões.

Outros recursos liberados por Marangoni para Itaquá, e que aguardam a autorização da União para aplicação, serão empregados no recapeamento do perímetro urbano da cidade e na construção de uma pista de Pump Track, no Parque Ecológico “Mario do Canto”, no bairro Estação. Juntos, os investimentos ultrapassam os R$ 4,7 milhões.

Ao longo de seu mandato (2023/2026), no Congresso Nacional, em Brasília-DF, o parlamentar já destinou R$ 7,5 milhões para Itaquaquecetuba: “Fico muito satisfeito com o fato de mais este recurso estar sendo pago hoje. O aporte ajudará bastante no custeio da Saúde de Itaquá. Sabemos que este é um setor delicado, que necessita sempre de investimentos e de melhorias, para garantir o devido acolhimento na atenção básica e na rede especializada”, destaca Marangoni.

Boigues e Marangoni juntos pelo bem-estar de Itaquaquecetuba