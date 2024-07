Itaquá entrega mais 22 abrigos de ônibus para a população

O objetivo é chegar a 150 novos abrigos

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquaquecetuba entregou mais 22 instalações de novos abrigos de ônibus, totalizando 71 implantados. A medida tem como objetivo proporcionar conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo.

Os novos abrigos estão nas rodovias Alberto Hinoto e João Afonso de Souza Castellano, Avenida Ítalo Adami e nas Ruas Duque de Caxias, Guilhermina Maria, João Vagnotti, Piracicaba e Paulistania, todas já estão adequados com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. Além de modernos, proporcionam mais conforto por conta do amplo espaço para acomodação.

Até dezembro, mais 150 abrigos estão previstos para serem entregues. “Estamos empenhados em entregar novos abrigos em todas as regiões da cidade. A estrutura em policarbonato protege contra o sol, ao mesmo tempo em que traz luminosidade. A população merece essa segurança e conforto”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

“Os 22 abrigos vão ajudar na segurança e conforto dos mais de 50 mil passageiros que utilizam o transporte diariamente. Aproveitamos o espaço para divulgar nossas principais conquistas e o resultado está ficando maravilhoso”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Ao todo, foram implantados 71 abrigos