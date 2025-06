Instituto Bauducco abre inscrições para formação em panificação e carreira em Mogi

O projeto social, que é gratuito e oferece bolsa auxílio aos alunos, já impactou 240 jovens de 18 e 21 anos e abre novas oportunidades para desenvolvimento profissional e pessoal

Com o compromisso de transformar a vida de jovens por meio da formação profissional e do desenvolvimento pessoal, o Instituto Bauducco abre inscrições para novas turmas de seu Programa de Formação Integral, que combina aprendizado técnico em panificação com oficinas de autoconhecimento, projeto de vida e preparação para o mercado de trabalho. As inscrições para jovens de 18 a 21 anos vão até o dia 06 de julho e podem ser feitas gratuitamente pelo site www.institutobauducco.org.br.

Neste semestre, serão oferecidas 40 vagas, sendo 20 para cada polo: Turma 11 em Guarulhos/Pimentas e Turma 03 em Mogi das Cruzes, consolidando a continuidade e a expansão do projeto nas duas regiões. O curso tem início em 04 de agosto e vai até 15 de dezembro, com carga horária de cerca de 450 horas. A jornada é presencial, de segunda a sexta, das 9h às 17h, com foco total no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Para que os jovens participantes consigam se dedicar à formação com a tranquilidade necessária, o Instituto Bauducco oferece um auxílio-permanência mensal, composta por uma bolsa de meio salário-mínimo, vale transporte, cesta básica e alimentação no local.

“Nosso objetivo é contribuir diretamente para o desenvolvimento das comunidades próximas à Bauducco, oferecendo ferramentas e oportunidades para que os jovens participantes possam construir um futuro mais promissor. Acreditamos que, ao investir na formação e no fortalecimento dessas comunidades, ajudamos a criar uma sociedade mais justa e inclusiva. O Instituto Bauducco é um exemplo consistente disso, e a cada nova turma reafirmamos nosso compromisso com a transformação real e contínua de pessoas”, afirma Paulo Cardamone, diretor de Sustentabilidade da Bauducco®.

Muito além do pão: um projeto que muda vidas

Criado em 2018 pela Bauducco®, uma das marcas mais queridas e consumidas do Brasil, o Instituto nasceu com a proposta de ir além da capacitação técnica. O foco está na formação integral dos jovens, com oficinas de panificação, autoconhecimento, projeto de vida, gestão de projetos e mundo do trabalho.

Com unidades nos bairros de Pimentas (Guarulhos) e Vila Industrial (Mogi das Cruzes), o Instituto já contou com 12 turmas e formou 240 jovens, sendo que 82% dos jovens encaminhados pelo Instituto Bauducco conseguiram aprovações em uma ou mais vagas formais de trabalho. Os resultados são reflexo direto da metodologia aplicada e da rede de apoio oferecida aos alunos.

Além disso, o Instituto conta com uma sólida rede de empresas parceiras que potencializam a empregabilidade dos alunos, como Bauducco, Casa Bauducco, Fabrique Paes, Padoca do Bem, Colibri Padaria Artesanal, Seu Filão – Cozinha de Pão, Padoca Vegan, Sorveteria Cangota, Outback, Coco Bambu , Nestlé, Gol Linhas Aéreas, Flexform, Fanavid, Ellece Logística, Gat Logística, dentre outras.

Quem pode participar?

Podem se candidatar jovens entre 18 e 21 anos, moradores da região do Pimentas, em Guarulhos, ou de Mogi das Cruzes, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, e com disponibilidade para as atividades presenciais diárias. Ter interesse em crescer pessoal e profissionalmente é o primeiro passo para se transformar com o programa.

“Mais do que aprender uma profissão, os jovens saem do Instituto Bauducco com mais consciência de si, mais confiança e clareza sobre seus sonhos. Eles aprendem a construir caminhos com responsabilidade e autonomia”, completa Cardamone.

Endereços das unidades

Polo Mogi das Cruzes: Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 901 – Vila Industrial

Polo Guarulhos/Pimentas: Rua Carlo Bauducco, nº 200 – Pimentas

Mais informações:

Instagram: @institutobauducco

LinkedIn: Instituto Bauducco

Site oficial: www.institutobauducco.org.br

