Imot celebra 49 anos de história e 16 da sede mogiana com homenagem ao fundador

Ortopedista Pedro Ribeiro de Andrade Filho, hoje com 78 anos, foi idealizador da clínica em 1976; integrou a 1ª turma do curso de Medicina de Mogi das Cruzes e apostou no desenvolvimento da cidade

O Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia (Imot) celebra 49 anos de fundação e 16 anos desde a inauguração de sua ampla e moderna sede, em Mogi das Cruzes — um marco na trajetória da clínica. O imóvel, inaugurado em 26 de novembro de 2009, leva o nome de seu fundador, o médico ortopedista Pedro Ribeiro de Andrade Filho, hoje com 78 anos — uma homenagem ao profissional que soma cinco décadas de toda uma vida dedicada à Medicina.

Dr. Pedro se recorda do início, em agosto de 1976, quando fundou o Imot, hoje um dos maiores institutos especializados em Ortopedia e Traumatologia do Brasil:

“Naqueles tempos, jamais imaginaria que o Imot ganharia a proporção que tem hoje. No começo, não tínhamos tantos recursos para avaliar os pacientes. Hoje contamos com muitos especialistas, uma grande estrutura e tecnologia com o que há de mais atual. Por outro lado, mesmo com os avanços da Medicina, nada vai substituir o trabalho humano do médico”, pontua.

Dr. Pedro veio de São Paulo para Mogi das Cruzes com o objetivo de iniciar as aulas na 1ª turma de Medicina da UMC, em 1968. Abraçou a profissão seguindo os passos de seu pai, o pediatra Pedro Ribeiro de Andrade.

O médico conta que, naquela época, o estágio era realizado na Santa Casa de Misericórdia, mesmo local onde trabalhou por anos assim que se formou. Também lecionou na UMC como professor assistente e adjunto.

Em meio a tanto trabalho, ele se uniu ao colega e médico Luiz Antônio Villela de Lima e então abriram a primeira unidade do Imot, no centro de Mogi das Cruzes, com um objetivo em comum: a dedicação ao atendimento exclusivo na clínica e aos pacientes.

Posteriormente, Ricardo Percyl Matheus ingressou na sociedade. Na sequência, o ortopedista Rossini Tavares se juntou ao grupo. Neste período, a sede do Imot passou por dois endereços na Vila Oliveira.

Tanto Villela de Lima quanto Percyl Matheus faleceram. Cada parte societária foi adquirida pelos médicos Marcos Antônio Nali e Flávio Samea. A última inclusão foi do também médico Alexandre Nogueira Ribeiro de Andrade, filho do Dr. Pedro. A partir de então, o Imot deu um salto em evolução e iniciou sua expansão.

No dia 26 de novembro de 2009, foi inaugurada a sede própria do Instituto, com 3.000 metros quadrados, no número 433 da rua Otto Unger, no Centro de Mogi. Quatro dias depois, em 30 de novembro, começaram os atendimentos. Na época, o prédio foi batizado com o nome de seu fundador: Dr. Pedro Ribeiro de Andrade – uma surpresa guardada a sete chaves para o médico, que, ainda hoje, passados 16 anos, se emociona com as recordações:

“Eu não sabia que eles iriam me fazer essa homenagem e surpresa. Tudo isso aqui, o Imot que temos hoje, foi pensado por eles. Eu digo que apenas dei luz à criança, mas são eles quem a criaram”, declarou o veterano.

E a ampliação do Imot não parou. A estrutura atual conta com pronto atendimento diariamente, consultas, fisioterapia e diversos tratamentos especializados, além do Imot Care, com cuidados inter e multidisciplinares, e o Imot MovSaúde, com serviços exclusivos e inovadores.

A atuação se expandiu para a região. Suzano recebeu uma filial na década de 1990. Para 2026, o grupo empresarial irá inaugurar uma nova clínica, ampla, ainda mais moderna, já em fase de obras.

O ortopedista Alexandre Andrade celebra a excelente fase do Imot. Também se orgulha da trajetória da família, atualmente na 4ª geração de médicos — seus filhos, Giovanna Andrade e Pedro Ribeiro de Andrade Neto, também escolheram a Medicina. Giovanna, inclusive, atua no Imot.

“É um privilégio muito grande ser filho do dr. Pedro e seguir os passos de uma pessoa que fez tanto pela população de Mogi das Cruzes e região na área da Saúde. Ele é exemplo para muitos, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. O legado que deixa nunca será esquecido. Dr Pedro mudou a história da Ortopedia em Mogi há quase 50 anos, quando acreditou e apostou na cidade e abriu a primeira clínica”, declarou Alexandre.