Guarda de Suzano flagra competição ilegal de aves

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, conduziu no último domingo (06/08) sete pessoas envolvidas em uma competição ilegal de aves em uma propriedade localizada na rua Júlia, no bairro Vila Fátima, distritro de Palmeiras.

No local havia uma centena de aves, entre elas as espécies canário-da-terra (84) coleirinha (7), papa-capim (7), curió (2) e picharro (1). O caso foi descoberto após denúncia e o grupo foi conduzido pelos agentes à Delegacia Central de Polícia. Os autores devem responder pelos crimes de abuso de animais, maus-tratos, além de manuseio sem licença da autoridade competente, tipificados nos artigos 29 e 32 da Lei Federal nº 9.605/98.

Logo depois de receber a informação sobre a competição ilegal, o grupamento se dirigiu até o local e por meio das frestas dos portões os agentes puderam perceber a atividade ilegal. Parte dos suspeitos que estavam no local conseguiu fugir pelos fundos da casa, porém sete indivíduos permaneceram na propriedade e permitiram a entrada dos guardas.

Além dos animais, que foram encontrados em caixas, privados de água e alimentação, foram localizados 57 gaiolas vazias. As aves foram encaminhadas para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos, onde passarão por recuperação e receberão atendimento veterinário.