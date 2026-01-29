Guarda Ambiental de Itaquá resgata mais de 1,5 mil animais silvestres em três anos

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba registrou um avanço significativo na proteção da fauna silvestre entre 2023 e 2025, resgatando 1.545 animais. O resultado é fruto de ações contínuas de fiscalização, atendimento a ocorrências, educação ambiental e parcerias com órgãos especializados. Entre os casos atendidos estavam aves, répteis e mamíferos, muitos vítimas de tráfico, maus-tratos ou encontrados em áreas urbanas.

Os números mostram crescimento constante: em 2023, 461 animais foram resgatados; em 2024, o total subiu para 534; e em 2025, chegou a 550 atendimentos, evidenciando maior efetividade das ações da corporação. Para o prefeito Eduardo Boigues, os resultados refletem a prioridade que o município dá ao meio ambiente. “A Guarda Ambiental tem atuado com seriedade, garantindo a proteção da fauna e promovendo uma cidade mais equilibrada e sustentável”, afirmou.

O aumento nos resgates também demonstra a confiança da população nos serviços da guarda. O secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, destacou que a corporação está capacitada para atuar com rapidez e responsabilidade, reforçando a proximidade entre moradores e poder público: “O aumento no número de resgates também demonstra a confiança da população em acionar os agentes”.

Cada animal atendido representa um avanço na preservação da biodiversidade, segundo a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri. Ela explicou que a corporação trabalha para garantir manejo e encaminhamento adequados, buscando sempre a reintegração responsável dos animais à natureza.

Entre 2023 e 2025, ações de fiscalização e atendimento resultaram no resgate de aves, répteis e mamíferos vítimas de tráfico, maus-tratos ou em situação de risco