Gestantes garantem vacina contra o vírus sincicial em Mogi das Cruzes

Vacina será aplicada em gestantes a partir da 28ª semana



Desde quarta-feira (10), a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) — principal agente causador de bronquiolite em recém-nascidos, bebês e crianças de até dois anos — estará disponível em todas as salas de vacina do município. Mogi das Cruzes recebeu, neste primeiro lote, 1.400 doses que serão destinadas exclusivamente a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

Para receber a dose, a grávida deve apresentar documento oficial com foto e CPF, caderneta de vacinação de rotina e cartão de pré-natal. A vacina será disponibilizada em todas as Unidades de Saúde e Programa Saúde da Família, exceto unidades em reforma, e também no Mãe Mogiana.

A imunização durante a gestação é considerada essencial, pois permite a transferência de anticorpos da mãe para o bebê pela placenta, garantindo proteção logo após o nascimento — fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias. O VSR, sozinho, é responsável por cerca de 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

Na sexta-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, promoveu uma capacitação técnica sobre a vacinação contra o vírus sincicial respiratório.

As infecções por VSR podem ser assintomáticas ou leves, podendo também evoluir para quadros graves, com comprometimento do estado geral e desenvolvimento de insuficiência respiratória. “As infecções do trato respiratório inferior estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade em crianças e adultos em todo o mundo e a vacinação das gestantes será fundamental para ampliar as formas de prevenção”, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Jefferson Renan de Araújo Leite.

O vírus sincicial respiratório reconhecido como a principal causa de ITRI em crianças menores de dois anos de idade, podendo ser responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite viral aguda e 40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade. A infecção ocorre, em sua maioria, no primeiro ano de vida e, até o momento, não existe tratamento antiviral específico disponível para o VSR em lactentes.

A vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, nas UBSs e USFs, e até as 18h nas unidades de horário estendido: Alto do Ipiranga, Vila Suíssa, Santa Tereza, Ponte Grande, Vila Natal e USF Nova Jundiapeba.

