Gerando Falcões promove mutirão de emprego com mais de 100 vagas CLT no Alto Tietê 



Iniciativa visa ampliar oportunidades de geração de renda e transformação social na região

A Gerando Falcões promove, nesta terça-feira (30), um mutirão de empregos com mais de cem vagas no formato de contratação CLT para a região do Alto Tietê. O evento acontece na Unidade Própria da ONG em Poá, das 10h às 14h30.

As vagas abrangem cidades como Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano. O público presente poderá realizar a consulta de oportunidades de emprego na hora e, participar de processos seletivos imediatos. Os interessados devem comparecer ao local munidos de documento de identificação, RG ou CNH. É recomendado levar currículo atualizado.

“Em 2024, mais de 23 mil jovens e adultos foram capacitados pela Gerando Falcões e 12 mil pessoas tiveram renda gerada. Essa iniciativa de inclusão produtiva, faz parte da missão da Gerando Falcões para colocar um fim à pobreza e promover a ascensão social, transformando vidas por meio da educação e do acesso ao trabalho digno”, afirma Adílio Anísio, Gerente de Inclusão Produtiva da Gerando Falcões.

Entre as empresas parceiras já confirmadas estão o Grupo Viggo, parceiro em vendas presenciais da Vivo e o Grupo GR que atua no mercado de segurança patrimonial e serviços terceirizados.