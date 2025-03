Fundo Social começa troca solidária para o Suzano Music Festival

Novo ponto funcionará entre segunda-feira e no domingo

Os 76 anos de Suzano está chegando e, para comemorar esta data especial (2 de abril), a Prefeitura Municipal realizará o Suzano Music Fest, com shows incríveis para a população.

Com isso, o Fundo Social de Solidariedade já começou a troca solidária para os shows, no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano). O novo ponto, que fica no acesso à segunda direita da entrada principal, funcionará em horário estendido, entre segunda e sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas.

O objetivo é garantir mais oportunidades aos moradores que buscam ingressos para as atrações que marcam a comemoração à emancipação político-administrativa do município, que serão realizadas entre 2 e 6 de abril no parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador).

Os interessados poderão adquirir entradas mediante a doação de alimentos específicos. A retirada está limitada a cinco ingressos por CPF para cada show. As trocas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, mas menores poderão assistir aos shows desde que possuam os bilhetes e estejam acompanhados de pais ou responsáveis.

A presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Raffoul, ressaltou a parceria com o Suzano Shopping para viabilizar mais essa alternativa para a população. “Por conta do horário de funcionamento deste centro comercial, entendemos que seria muito importante garantir a troca solidária neste ponto. Assim, reforçamos nossa campanha de solidariedade e damos mais chances para os moradores terem acesso aos ingressos”, destacou a primeira-dama.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que os ingressos sociais beneficiam a população em todos os aspectos. “Temos essa parcela de ingressos destinada às nossas ações sociais, que fazem a diferença para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Ainda garantimos um acesso facilitado para os shows que celebram essa data tão simbólica para Suzano. Teremos grandes artistas e mais uma linda festa em nosso município”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Vale destacar que os outros pontos para a troca solidária já estão disponíveis desde o dia 27 de fevereiro, incluindo o Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, Centro) e os equipamentos culturais.

A festa terá artistas renomados do cenário nacional, com apresentações de Belo (02/04); Zé Neto & Cristiano (03/04); Ana Castela (04/04); Bruno & Marrone (05/04); e Samuel Rosa, ex-Skank (06/04). Para cada show, haverá uma lista específica de alimentos aceitos na troca por ingressos. Toda a estrutura e a organização geral do evento serão feitas pela empresa realizadora.

