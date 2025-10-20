Fórum Regional de Mulheres receberá Maria Cândido, em Arujá

Evento em Arujá também contará com a cardiologista Dra. Maria Cristina Izar e a delegada Dra. Regina Campanelli

As inscrições para a 3ª edição do Fórum Regional de Mulheres “Vozes Que Transformam”, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), estão abertas. O evento, que terá como uma das principais atrações a jornalista e palestrante Maria Cândida, será realizado no dia 29 de outubro (quarta-feira), a partir das 18 horas, no Nippon Country Club (Est. dos Vados, 260 – Bairro dos Fontes, Arujá). As vagas, gratuitas e limitadas, podem ser garantidas pelo link (bit.ly/3forumregional_mulheres), mediante a doação de um pacote de absorventes no dia do fórum.

A participação de Maria Cândida promete inspirar o público com uma fala repleta de energia, autenticidade e propósito. Reconhecida por dar voz à mulher em todas as fases da vida, especialmente à mulher 50+, ela abordará temas como autoconhecimento, reinvenção e protagonismo feminino, incentivando outras mulheres a se redescobrirem e seguirem confiantes em suas jornadas pessoais e profissionais.

O evento também contará com a presença da cardiologista Dra. Maria Cristina de Oliveira Izar, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP 2024/2025) e professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que abordará o tema “Doença isquêmica na mulher: Por que é diferente?”, destacando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde feminina. Já a delegada Dra. Regina Campanelli, que atua na Delegacia de Defesa da Mulher de Arujá e Santa Isabel, vai falar sobre “Violência e Segurança da Mulher”, trazendo sua experiência na Polícia Civil de São Paulo e sua atuação em políticas públicas de proteção, acolhimento e combate à violência.

De acordo com Clau Camargo, primeira-dama de Arujá e coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+, o Fórum se consolida como um espaço essencial de diálogo, troca e fortalecimento feminino. “O Fórum Regional de Mulheres é um espaço de escuta, aprendizado e inspiração. Nosso objetivo é reunir histórias e experiências que motivem outras mulheres a ocuparem seus espaços com confiança e conhecimento. É um momento de celebração, mas também de fortalecimento coletivo”, destacou.

A 3ª edição do Fórum Regional de Mulheres “Vozes Que Transformam” conta com o apoio do Sebrae, da Prefeitura de Arujá, do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, da SOCESP e da Caixa Econômica Federal, prometendo ser mais um encontro marcante para o Alto Tietê, unindo informação, acolhimento e inspiração. Uma oportunidade única para mulheres de toda a região compartilharem vivências e ampliarem suas vozes em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.