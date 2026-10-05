Flávio Bolsonaro vence em 8 das 10 cidades do Alto Tietê

Somados os resultados da região, Flávio obteve 434.284 votos, enquanto Lula recebeu 360.652 – uma diferença de 73.632 votos

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em oito das dez cidades do Alto Tietê no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ficou na primeira colocação em dois municípios da região. Os dados, com 100% das urnas apuradas, mostram que Flávio venceu em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, enquanto Lula ficou à frente em Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.

Em Mogi das Cruzes, maior colégio eleitoral da região, Flávio recebeu 124.249 votos, correspondentes a 51,78% dos votos válidos, ao passo que Lula teve 88.346 votos, ou 36,82%. Em Suzano, o candidato do PL também ficou na primeira colocação, com 83.257 votos (49,19%), contra 68.212 (40,30%) do petista. Já em Itaquaquecetuba, cenário de uma das disputas mais acirradas do pleito regional, Lula foi o mais votado com 83.516 votos (46,05%), enquanto Flávio obteve 79.910 (44,06%), registrando uma diferença de 3.606 votos entre os dois. Lula também venceu em Ferraz de Vasconcelos, onde alcançou 46.739 votos (48,55%), superando os 39.648 votos (41,18%) recebidos por Flávio.

Nas demais cidades onde o candidato do PL saiu vitorioso, os percentuais foram expressivos. Em Poá, Flávio Bolsonaro obteve 31.643 votos (46,21%), contra 29.359 (42,88%) de Lula. Em Arujá, a diferença foi maior, com 28.627 votos (53,19%) para o liberal e 19.322 (35,90%) para o representante do PT. Santa Isabel também deu ampla maioria a Flávio, que recebeu 18.316 votos (58,58%), enquanto Lula somou 10.116 (32,35%). Em Biritiba Mirim, o cenário repetiu-se com 9.816 votos (57,37%) para Flávio e 5.695 (33,28%) para Lula. Em Salesópolis, foram contabilizados 6.471 votos (57,69%) para o candidato do PL e 3.595 (32,05%) para o do PT. Por fim, a maior votação proporcional de Flávio Bolsonaro entre as dez cidades do Alto Tietê ocorreu em Guararema, onde recebeu 12.347 votos, equivalentes a 63,35% dos votos válidos, enquanto Lula teve 5.752 votos (29,51%).

Fonte: Notícias de Mogi e G1 da Globo

Mogi das Cruzes

Flávio Bolsonaro — votos: 124.249

Flávio Bolsonaro — percentual: 51,78%

Lula — votos: 88.346

Lula — percentual: 36,82%





Arujá

Flávio Bolsonaro — votos: 28.627

Flávio Bolsonaro — percentual: 53,19%

Lula — votos: 19.322

Lula — percentual: 35,90%

Mais votado: Flávio Bolsonaro



Santa Isabel

Flávio Bolsonaro — votos: 18.316

Flávio Bolsonaro — percentual: 58,58%

Lula — votos: 10.116

Lula — percentual: 32,35%

Mais votado: Flávio Bolsonaro



Guararema

Flávio Bolsonaro — votos: 12.347

Flávio Bolsonaro — percentual: 63,35%

Lula — votos: 5.752

Lula — percentual: 29,51%

Mais votado: Flávio Bolsonaro



Salesópolis

Flávio Bolsonaro — votos: 6.471

Flávio Bolsonaro — percentual: 57,69%

Lula — votos: 3.595

Lula — percentual: 32,05%

Mais votado: Flávio Bolsonaro

Biritiba Mirim

Flávio Bolsonaro — votos: 9.816

Flávio Bolsonaro — percentual: 57,37%

Lula — votos: 5.695

Lula — percentual: 33,28%

Mais votado: Flávio Bolsonaro

Suzano

Flávio Bolsonaro — votos: 83.257

Flávio Bolsonaro — percentual: 49,19%

Lula — votos: 68.212

Lula — percentual: 40,30%

Mais votado: Flávio Bolsonaro

Biritiba Mirim

Flávio Bolsonaro — votos: 9.816

Flávio Bolsonaro — percentual: 57,37%

Lula — votos: 5.695

Lula — percentual: 33,28%

Mais votado: Flávio Bolsonaro

Ferraz de Vasconcelos

Flávio Bolsonaro — votos: 39.648

Flávio Bolsonaro — percentual: 41,18%

Lula — votos: 46.739

Lula — percentual: 48,55%

Mais votado: Lula

Itaquaquecetuba

Flávio Bolsonaro — votos: 79.910

Flávio Bolsonaro — percentual: 44,06%

Lula — votos: 83.516

Lula — percentual: 46,05%

Mais votado: Lula

Poá

Flávio Bolsonaro — votos: 31.643

Flávio Bolsonaro — percentual: 46,21%

Lula — votos: 29.359

Lula — percentual: 42,88%

Mais votado: Flávio Bolsonaro

Fonte: TSE