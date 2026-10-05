Flávio Bolsonaro vence em 8 das 10 cidades do Alto Tietê

Somados os resultados da região, Flávio obteve 434.284 votos, enquanto Lula recebeu 360.652 – uma diferença de 73.632 votos
Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato a presidente mais votado em oito das dez cidades do Alto Tietê no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ficou na primeira colocação em dois municípios da região. Os dados, com 100% das urnas apuradas, mostram que Flávio venceu em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, enquanto Lula ficou à frente em Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.
Em Mogi das Cruzes, maior colégio eleitoral da região, Flávio recebeu 124.249 votos, correspondentes a 51,78% dos votos válidos, ao passo que Lula teve 88.346 votos, ou 36,82%. Em Suzano, o candidato do PL também ficou na primeira colocação, com 83.257 votos (49,19%), contra 68.212 (40,30%) do petista. Já em Itaquaquecetuba, cenário de uma das disputas mais acirradas do pleito regional, Lula foi o mais votado com 83.516 votos (46,05%), enquanto Flávio obteve 79.910 (44,06%), registrando uma diferença de 3.606 votos entre os dois. Lula também venceu em Ferraz de Vasconcelos, onde alcançou 46.739 votos (48,55%), superando os 39.648 votos (41,18%) recebidos por Flávio.
Nas demais cidades onde o candidato do PL saiu vitorioso, os percentuais foram expressivos. Em Poá, Flávio Bolsonaro obteve 31.643 votos (46,21%), contra 29.359 (42,88%) de Lula. Em Arujá, a diferença foi maior, com 28.627 votos (53,19%) para o liberal e 19.322 (35,90%) para o representante do PT. Santa Isabel também deu ampla maioria a Flávio, que recebeu 18.316 votos (58,58%), enquanto Lula somou 10.116 (32,35%). Em Biritiba Mirim, o cenário repetiu-se com 9.816 votos (57,37%) para Flávio e 5.695 (33,28%) para Lula. Em Salesópolis, foram contabilizados 6.471 votos (57,69%) para o candidato do PL e 3.595 (32,05%) para o do PT. Por fim, a maior votação proporcional de Flávio Bolsonaro entre as dez cidades do Alto Tietê ocorreu em Guararema, onde recebeu 12.347 votos, equivalentes a 63,35% dos votos válidos, enquanto Lula teve 5.752 votos (29,51%).
Fonte: Notícias de Mogi e G1 da Globo
Mogi das Cruzes
- Flávio Bolsonaro — votos: 124.249
- Flávio Bolsonaro — percentual: 51,78%
- Lula — votos: 88.346
- Lula — percentual: 36,82%
Arujá
- Flávio Bolsonaro — votos: 28.627
- Flávio Bolsonaro — percentual: 53,19%
- Lula — votos: 19.322
- Lula — percentual: 35,90%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Santa Isabel
- Flávio Bolsonaro — votos: 18.316
- Flávio Bolsonaro — percentual: 58,58%
- Lula — votos: 10.116
- Lula — percentual: 32,35%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Guararema
- Flávio Bolsonaro — votos: 12.347
- Flávio Bolsonaro — percentual: 63,35%
- Lula — votos: 5.752
- Lula — percentual: 29,51%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Salesópolis
- Flávio Bolsonaro — votos: 6.471
- Flávio Bolsonaro — percentual: 57,69%
- Lula — votos: 3.595
- Lula — percentual: 32,05%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Biritiba Mirim
- Flávio Bolsonaro — votos: 9.816
- Flávio Bolsonaro — percentual: 57,37%
- Lula — votos: 5.695
- Lula — percentual: 33,28%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Suzano
- Flávio Bolsonaro — votos: 83.257
- Flávio Bolsonaro — percentual: 49,19%
- Lula — votos: 68.212
- Lula — percentual: 40,30%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Biritiba Mirim
- Flávio Bolsonaro — votos: 9.816
- Flávio Bolsonaro — percentual: 57,37%
- Lula — votos: 5.695
- Lula — percentual: 33,28%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Ferraz de Vasconcelos
- Flávio Bolsonaro — votos: 39.648
- Flávio Bolsonaro — percentual: 41,18%
- Lula — votos: 46.739
- Lula — percentual: 48,55%
- Mais votado: Lula
Itaquaquecetuba
- Flávio Bolsonaro — votos: 79.910
- Flávio Bolsonaro — percentual: 44,06%
- Lula — votos: 83.516
- Lula — percentual: 46,05%
- Mais votado: Lula
Poá
- Flávio Bolsonaro — votos: 31.643
- Flávio Bolsonaro — percentual: 46,21%
- Lula — votos: 29.359
- Lula — percentual: 42,88%
- Mais votado: Flávio Bolsonaro
Fonte: TSE