Fique Sabendo

…que o Espetinho do Jarouche está com promoção especial durante toda a Copa do Mundo. Além do buffet de churrasco com desconto, a agenda 2026 para confraternizações de fim de ano já está aberta. Aproveite!

..que o Suzano Shopping conquistou o prestigiado troféu de ouro no Prêmio Abrasce 2026 com o projeto “Rota da Melhor Idade – Orgulho, Reconhecimento e Transformação Social”. Uma vitória linda na categoria de sustentabilidade que honra muito a nossa região!

…que o Sebrae-SP promove, de 19 a 22 de outubro, a FE26, um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo. As vagas para expositores já estão quase no fim. Uma chance de ouro para alavancar os negócios! Confira!

..que a nossa charmosa Vila Helio é o cenário da nova campanha internacional da Skala Brasil! O comercial “Brazil is Contagious” já está rodando as redes nos Estados Unidos e Europa. Mogi das Cruzes brilhando para o mundo!