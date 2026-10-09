Fique Sabendo – Edição 1461

…que Vynes Amorim, chef do restaurante Flor do Terraço, acaba de lançar uma linha exclusiva de kits de marmitas gourmet. Praticidade e sabor com padrão de alta cozinha na sua casa. Provei e adorei! Encomende as suas: 98625-2395.
…que tem agenda cheia na Vila Hélio: dia 11, das 9h às 17h, o festival gratuito Dia de Brincar traz shows, oficinas, teatro e feira de adoção de pets. E, de 17 deste mês a 2 de novembro, chega o Helioween com cenário temático do “Milharal Assombrado”.
…que, nos dias 15 e 16, das 10h às 17h, a Rede Feminina realiza o Bazar do Bem e Brechó Chic no Casarão Guiomar Pinheiro Franco. A renda dos móveis, artes e roupas reverterá às ações dos 65 anos da nobre instituição. Compareça!
…que o jovem escritor autista Pedro Lucas convida para o culto de lançamento de seus livros “Amigo ou Inimigo?” e “Virando a Página”, dia 30, às 19h, no Salão Patrícia Nobre, no Jardim Universo, com entrada franca. O autor já lançou outros quatro livros.