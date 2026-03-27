Fique Sabendo | Edição 1433

…que o 39º Akimatsuri acontecerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, no Bunkyo de Mogi. Com área 25% maior, o festival terá 40 estandes de gastronomia, 77 expositores e vila cultural. Garanta seu convite em www.akimatsuri.com.br.

…que na Marmoraria Artemar cada etapa do seu projeto é executada com excelência, da medição ao acabamento. Qualidade e materiais refinados para um resultado impecável. Peça seu orçamento pelo (11) 98148-7175. Confira!

…que Mogi recebe a ação Sapatos Rosas no dia 28, às 10h, no Largo do Rosário. O evento do PL Mulher é um símbolo de memória e protagonismo feminino contra a violência. Com certeza, estarei presente. Participe você também!

…que convido parceiros e amigos para os 28 anos do jornal A Semana, dia 20 de maio, no Château Ma Vie. O jantar será preparado pelo Buffet Costa e os convites já estão à venda. Espero por vocês para brindarmos juntos!