Fique Sabendo | Edição 1383

… que a Secretaria Municipal da Mulher de Mogi realiza nesta sexta, dia 28, a partir das 9h, o 1º Fórum das Mulheres Mogianas, no Cemforpe. Parabéns à secretária da pasta, Livia Bolina, pela iniciativa.

… que a Bella Festas e Descartáveis oferece praticidade em seu serviço delivery: é só fazer o seu pedido que a entrega chega rapidinho no conforto do seu lar.

… que, no dia 29, às 9h, a escola de dança Regina Ballet fará uma audição, em sua sede, para o South American Summer Program 2025, da Miami City Ballet School. Aproveite porque as vagas são limitadas.

… que no dia 24, recebi em meu podcast Pod.falar com Fabíola Pupo, os irmãos André, Fernanda e Roberta Calimazzo para contar tudo sobre a novidade empresarial da família: a abertura da Calimazzo Casa & Conceito. Veja no canal ATCast do Youtube.