Fique Sabendo | Edição 1314

… que dia 20 é inauguração da primeira unidade mogiana da rede de franquias de comida havaiana Mana Poke, em local bem descontraído e inspirado no Havaí, com pranchas e trilha sonora de surf music.

… que nesta sexta, 17, acontece a festa Red Carpet, dos queridos Thales e Rô Talarico. Agradeço a homenagem que receberei, pelo meu posto de madrinha do colunismo social de Thales, cuja trajetória foi iniciada no jornal A Semana. Obrigada!

… que a White Party, tradicional festa de final de ano do Cidade Viva, já tem data: será dia 23 de dezembro, no Clube de Campo, com Veronica Pires, cover da Madonna, e o DJ Ronaldinho.

… que começou o Show de Prêmios do grupo Shibata, com sorteio de mais de R$ 1 milhão em prêmios. Para participar, cadastre no site as notas de compra, a cada R$150, e concorra a prêmios instantâneos ou aos números da sorte.