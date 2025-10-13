Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos e ingressos gratuitos

Ingressos são gratuitos e devem ser reservados de forma on-line; acesso ao jogo será garantido mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto feijão, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizará nesta terça-feira (14) a arrecadação de alimentos solidários durante a primeira partida da grande final do Campeonato Paulista entre Suzano e Vôlei Renata. O jogo ocorrerá às 20h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), e marca a terceira final consecutiva da equipe da cidade na competição.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Para garantir o acesso, basta apresentar o QR Code do bilhete na entrada da Arena Suzano e um quilo de alimento não perecível, exceto feijão.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Suzano Vôlei e o Fundo Social, que vem unindo esporte e solidariedade ao longo de toda a temporada. Todos os mantimentos arrecadados são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas no município.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da união entre a torcida e o clube para gerar impacto positivo fora das quadras. “Cada partida é uma nova chance de mostrar que a solidariedade faz parte da nossa cidade. E mais ainda agora na final. A torcida do Suzano é vibrante e acolhedora, e temos visto como essa energia se transforma em ajuda real para quem mais precisa. Mais do que torcer por um título, estamos torcendo juntos por uma causa”, afirmou Déborah.

Trajetória

O caminho até a decisão foi marcado por grandes emoções. O Suzano Vôlei garantiu vaga na final após eliminar o Sesi-Bauru com duas vitórias consistentes: 3 sets a 1, na casa do adversário, e 3 a 2 na emocionante partida de volta, realizada na última sexta-feira (10/10). Já o Vôlei Renata superou o São José na outra semifinal, vencendo o primeiro confronto no tie-break, e assegurando a classificação com uma vitória em casa no segundo jogo.

Com isso, o duelo promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos, reunindo duas das equipes mais tradicionais do voleibol paulista. Além da busca pelo 11º título estadual, o Suzano Vôlei também quer coroar a temporada com uma grande festa para os torcedores, que têm sido presença constante e decisiva nas arquibancadas.

“Suzano é uma cidade que vibra com o esporte, mas também se destaca pela generosidade. Essa parceria entre o Fundo Social e o Suzano Vôlei mostra que é possível unir lazer, emoção e solidariedade em um mesmo evento. Contamos com todos para fazer dessa final um grande espetáculo dentro e fora da quadra”, declarou o prefeito Pedro Ishi.

A segunda e última partida da decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino está marcada para a próxima sexta-feira (17), às 20h30, em Campinas.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

