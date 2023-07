Filme da Barbie pode ser inspiração para o comércio

A onda rosa que saiu dos cinemas e invadiu as cidades pode ser uma oportunidade para os comerciantes impulsionarem seus negócios. O filme Barbie, lançado nessa semana, tem gerado grandes expectativas para o mercado e causado frenesi no público. Para a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman, a boneca mais popular do mundo é um case de sucesso que pode ser replicado pelos empresários.

A Barbie foi lançada em 1959 nos Estados Unidos pelo casal Ruth e Eliot Handler – donos da fábrica de brinquedos Mattel – inspirada no nome da filha: Bárbara. “Eles observaram que a filha ao brincar com uma boneca, não a vestia com roupas de crianças, mas projetava nela o sonho de como seria quando adulta. Em seu lançamento, na Feira Internacional de Brinquedos Americana, em Nova York, a boneca foi vendida por 3 dólares. Por outro lado, a versão mais cara da boneca já lançada foi leiloada, em 2010, por 302 mil dólares, um valor equivalente a mais de R$ 1,4 milhão” contextualizou a presidente. Mesmo depois de seis décadas, a boneca mostra que seu reinado é capaz de ultrapassar gerações e conquistar novos amantes.

De acordo com Fádua, a longevidade e sucesso da Barbie partem, principalmente, da sua característica de acompanhar as mudanças. “O case de sucesso da Mattel consiste no acompanhamento da evolução da mulher, em seu empoderamento no mundo. Existem modelos da boneca como presidente da república, médica, advogada, milionária, casada entre outras versões. O que o empreendedor aprende deste sucesso: A necessidade da constante adaptação de seus produtos e serviços, entender o consumidor, investir em melhorias e sim, acompanhar a onda do momento”, destacou.

A boneca também é uma fonte de inspiração para as empreendedoras. Dados apontam que no Alto Tietê, 52% dos negócios são comandados por mulheres ou tem elas à frente. “A Barbie é símbolo da independência feminina, ela tem seu carro, sua casa e sua carreira. Esse espírito é muito importante para as empresárias conquistarem cada vez mais espaço”, analisou a vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e vice-presidente Sudeste do CMEC Nacional da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

Para a presidente, o lançamento do filme pode impulsionar as vendas em diversos segmentos do comércio. “O rosa é o símbolo da Barbie, por isso, uma das estratégias é usar a cor que remete à boneca. No caso de bares e restaurantes, é possível criar pratos e bebidas inspirados na tonalidade. Já as lojas de roupas e calçados podem criar vitrines com peças rosas. É importante ressaltar que esse movimento pode ser feito com os itens já disponíveis nas lojas, pois os clientes já estão ambientados a essa onda que a Barbie traz”, orientou.