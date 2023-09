Festeiros do Divino realizam “Ação entre Amigos”

Unindo corações pela solidariedade. Com esta proposta, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove, pela terceira vez, a “Ação entre Amigos”. O valor da rifa é R$ 10 e os prêmios são estes: um resplendor com imagem do Divino Espírito Santo (de parede), um smartphone, um notebook, uma smart TV 55″ e uma moto zero quilômetro. O sorteio será nessa ordem.

O sorteio será realizado no último dia da festividade, 19 de maio de 2024, às 21 horas, no palco da Quermesse, com transmissão ao vivo para que todos tenham a oportunidade de acompanhar este momento. O ponto de venda fixo é a Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. Os voluntários da Pró-Divino também estão comercializando as rifas.

O Festeiro do Divino de 2024, Eduardo Ferreira Rego, fala sobre a iniciativa e os prêmios. “Já tivemos outras ações deste porte, em que foram sorteados carros, como em 2019, quando o prêmio foi um Fiat Mobi, e em 2020, em que, além de um Foat Mobi, sortearam uma moto. O resplendor do Divino é uma obra do Antônio Lúcio de Lima, membro da Pró-Divino e grande artesão. Estamos iniciando com a venda de três mil números, mas a expectativa é aumentar esse número, de acordo com a demanda”, diz Eduardo.

Ele explica, ainda, sobre a importância da realização da Ação entre Amigos: “A ideia é mesmo arrecadar fundos em prol da Festa do Divino. Em todo começo, precisamos levantar fundos para poder custear as despesas iniciais. Além disso, estamos planejando outros eventos, como almoços e jantares”.

Também estão à frente da Festa do Divino 2024, a Festeira Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos.

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.