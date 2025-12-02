Festa Anos 80’s reúne público em noite nostálgica e solidária promovida pelo Rotary Club de Mogi das Cruzes

O Rotary Club de Mogi das Cruzes realizou, no último sábado (29), a animada e memorável Festa Anos 80’s, que reuniu grande público em uma noite marcada por música, nostalgia e solidariedade. O evento teve como principal objetivo a arrecadação de recursos destinados à melhoria da estrutura do Lar Escola, instituição que acolhe e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A festa foi embalada pela energia contagiante da Banda Combo, que levou ao palco grandes sucessos da década de 1980 e garantiu uma experiência vibrante ao público. A ambientação temática reforçou o clima nostálgico e transformou o espaço em um verdadeiro túnel do tempo, resgatando memórias por meio da música, da decoração e da interação dos convidados.

Apoio coletivo fez a diferença

A realização da Festa Anos 80’s contou com o apoio de diversos patrocinadores e parceiros institucionais. A dedicação de voluntários e colaboradores foi fundamental para garantir a organização impecável e o sucesso da ação beneficente, mostrando a força da união em prol de uma causa social.

Organização e equipe envolvida

A coordenação geral do evento ficou a cargo de Alaylton Mello, presidente do Lar Escola e organizador da festa, conduzindo toda a iniciativa com foco no impacto social.

A manutenção, estrutura e ambientação foram viabilizadas pelo trabalho de:

José Carlos Vieira de Moura e Marcos Zaramella – manutenção e organização do espaço

– manutenção e organização do espaço Diego Pego – operação de som

– operação de som Miguel Assis – suporte elétrico

– suporte elétrico Sarah Alves e Anita Festas – decoração e ambientação

– decoração e ambientação Amalia Cestari – portaria e recepção

– portaria e recepção Tropa de Muares – coordenação de alimentos e bebidas

– coordenação de alimentos e bebidas Delegado Del Poente – segurança

– segurança Sérgio Fernandes – apoio financeiro e logístico

Na recepção institucional, o presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes, Antônio Custódio, e sua esposa, Regina Custódio, acolheram os convidados e reforçaram o propósito rotário de serviço à comunidade.

Assessoria de imprensa e visibilidade

A assessoria de imprensa, conduzida por Juliana Oliveira, foi responsável pelas estratégias de comunicação, relacionamento com os veículos de mídia e divulgação oficial do evento. As ações garantiram ampla visibilidade, com repercussão em diversos canais de comunicação, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo o impacto social da campanha.

Impacto social

Toda a arrecadação obtida com a Festa Anos 80’s será direcionada à melhoria da estrutura do Lar Escola, contribuindo para obras, manutenção e adequações necessárias para aprimorar o atendimento às crianças atendidas pela instituição. A união entre parceiros, voluntários e a comunidade reforça o papel do Rotary como agente ativo na transformação social do município.

Sobre o Rotary Club de Mogi das Cruzes

Integrante de uma das maiores organizações humanitárias do mundo, o Rotary Club de Mogi das Cruzes desenvolve projetos contínuos nas áreas de educação, assistência social, saúde, inclusão e desenvolvimento comunitário. Reconhecido por seu comprometimento, o clube mobiliza voluntários e parceiros em ações que beneficiam diretamente a comunidade local.

