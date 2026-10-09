Faculdade Náutico promove 1ª Semana da Fisioterapia com palestras, mesa-redonda e workshop

Evento reúne profissionais de diferentes áreas da fisioterapia e proporciona momentos de aprendizado, troca de experiências e contato com diferentes possibilidades de atuação profissional

Dra. Cristina Prado, palestrante

A Faculdade do Clube Náutico Mogiano promove, de 13 a 16 deste mês, a 1ª Semana da Fisioterapia. O evento foi organizado para proporcionar momentos de aprendizado e troca de experiências, com palestras, mesa-redonda e workshop conduzidos por profissionais de diferentes áreas da fisioterapia.

A programação é gratuita e aberta a estudantes e profissionais da área, com atividades realizadas sempre a partir das 19h30. Os encontros abordarão diferentes campos de atuação profissional, além de temas relacionados à prática fisioterapêutica e à formação acadêmica.

A abertura, no dia 13, será dedicada à fisioterapia pélvica, com palestra da fisioterapeuta Dra. Cristina Prado, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), pós-graduada em Saúde da Mulher e do Homem pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), mestre em Engenharia Biomédica pela UMC e doutoranda e pesquisadora em Ginecologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

No dia 14, a programação segue com a palestra “Urgência e Emergência”, ministrada pela fisioterapeuta Dra. Giovanna Barreira Cavalcante, formada pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Metabólica pela FCMSCSP e com aprimoramento em Urgência e Emergência pela instituição.

Já no dia 15, os participantes poderão acompanhar uma mesa-redonda com fisioterapeutas de diferentes áreas de atuação, ampliando o contato com profissionais e possibilitando a troca de experiências sobre as possibilidades e os desafios da carreira.

Encerrando a programação, no dia 16, será realizado um workshop de gameterapia, apresentando possibilidades de utilização de recursos tecnológicos e interativos dentro da prática fisioterapêutica.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 93703-0446, por meio de formulário online ou pelo QR Code disponibilizado pela instituição.

A 1ª Semana da Fisioterapia reforça a proposta da Faculdade Náutico de aproximar estudantes e profissionais da área de diferentes experiências e possibilidades de atuação, promovendo conhecimento, atualização e troca de experiências.

Dra. Giovanna Barreira Cavalcante/palestrante

SERVIÇO

1ª Semana da Fisioterapia – Faculdade Náutico

Quando: 13 a 16 de outubro

Horário: 19h30

Local: Faculdade do Clube Náutico Mogiano – Rua Cabo Diogo Oliver, nº 758 – Mogi das Cruzes/SP

Público: estudantes e profissionais da área de Fisioterapia

Evento: gratuito

Inscrições: (11) 93703-0446 | formulário online ou QR Code

Vagas: limitadas

PROGRAMAÇÃO

13/10 – Fisioterapia Pélvica

Dra. Cristina Prado

14/10 – Urgência e Emergência

Dra. Giovanna Barreira Cavalcante

15/10 – Mesa-redonda

Fisioterapeutas de diferentes áreas de atuação

16/10 – Workshop de Gameterapia