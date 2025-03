Exposição “Florescendo”, organizada pela Secretaria da Mulher, abre nesta terça-feira (18/03), na Câmara de Mogi

Ação organizada pela Secretaria da Mulher faz parte da programação “Março por Elas”, que se estenderá até o final do mês

A exposição fotográfica “Florescendo” será aberta oficialmente na terça-feira (18), às 11 horas, no Espaço Cultural da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A iniciativa é da Secretaria Municipal da Mulher e faz parte da programação “Março por Elas”, desenvolvida durante todo o mês de março e reunindo uma série de ações em homenagem às mulheres, como palestras, atividades esportivas, exposições, eventos culturais, de saúde e ambientais, além do 1º Fórum Municipal das Mulheres Mogianas.

Segundo Amanda Carmo, curadora da mostra “Florescendo”, profissional de beleza e especialista em pele preta, a exposição conta a trajetória da sua carreira profissional. “Apresenta como cada uma das integrantes evoluíram desde que tiveram a oportunidade de participar de um dos meus projetos, pois minha missão é trabalhar o empoderamento e crescimento da mulher preta na sociedade. Todas as modelos são de Mogi e região. Mulheres pretas, de diversas profissões e com um único sonho: serem respeitadas e valorizadas”, explica Amanda, que também é autora das exposições Agraciada e De Preta Pras Pretas e idealizadora do projeto Pretas Amam, Pretas Casam. As fotografias que compõem a mostra foram feitas pela fotógrafa May Rabello.

A prefeita Mara Bertaiolli, que fará a abertura da exposição ao lado da secretária municipal da Mulher, Lívia Bolina, destaca que a ação realizada pela pasta com participação de todas as outras secretarias, tem como foco a valorização, o cuidado e o respeito às mulheres. “É uma programação especial, não apenas para as mulheres, mas para a família mogiana. O mais importante é esta ação que não vai acontecer só no mês de março: o cuidado com a mulher, os eventos e atividades vão acontecer durante o ano inteiro. Na nossa gestão, além de termos a primeira Secretaria da Mulher, nós vamos cuidar e respeitar as mulheres sempre”, afirma.

A secretária Lívia também enfatiza as atividades, em especial o Fórum Municipal das Mulheres Mogianas, que visa ouvir mogianas de todos as regiões da cidade e dos mais diversos segmentos. O evento será dia 28 de março, das 9 às 12 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar.

“Nosso objetivo é dar voz às mulheres em todos os aspectos: emocionais, educacionais, culturais, religiosos e demais setores. Todas as informações, sugestões e apontamentos apresentados no Fórum resultarão em um documento oficial, que norteará as ações e programas da Secretaria da Mulher. A presença de todas é fundamental”, ressalta Lívia.

A programação segue até o final do mês, com a Sexta da Prevenção – exames de Papanicolau e teste rápido para sífilis (21 e 28), das 7h30 à 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs); atualização do Cadastro Municipal Habitacional, workshop de manicure, design de sobrancelhas, maquiagem e dreadlock, no Polo Vila Brasileira do Fundo Social de Mogi; assinatura do Pacto Ninguém se Cala e palestras do Ministério Público de São Paulo, entre outras ações.

As atividades serão encerradas no dia 30 de março, com a Caminhada entre Parques, saindo às 8 horas do Parque Ayrton Nogueira, no Nova Mogilar, com destino ao Parque Centenário, em Cezar de Souza, onde haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, com o tema Elis Regina. As inscrições serão feitas mediante a doação de absorventes e kits higiênicos femininos para a campanha de arrecadação de produtos de higiene e cuidado pessoal do Fundo Social, que beneficiará mulheres em situação de vulnerabilidade.

A ação será em homenagem às mulheres e faz parte da programação do “Março por Elas”.