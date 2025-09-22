EXPO CIEE 2025 tem palestra sobre comunicação e transformação social com Felipe Ruffino

Jornalista, assessor de imprensa e ativista racial estará no Palco CIEE no dia 11 de outubro, às 13h, durante o maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina

A EXPO CIEE 2025, maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os destaques da programação está a participação do jornalista, assessor de imprensa e ativista racial Felipe Ruffino, que se apresenta no Palco CIEE no dia 11, às 13h.

Na palestra “Informação é Poder: como usar a comunicação para defender causas e criar oportunidades”, Ruffino vai compartilhar com os jovens como a comunicação pode ser utilizada não apenas como ferramenta de posicionamento no mercado, mas também como instrumento de transformação social e de fortalecimento de causas.

“Falar para os jovens na EXPO CIEE é uma oportunidade de mostrar que a comunicação pode ser um caminho de transformação. Quero reforçar que informação é, sim, poder e que quando usamos essa ferramenta com estratégia e propósito, conseguimos não só abrir portas profissionais, mas também defender as causas que acreditamos”, afirma Felipe Ruffino.

Com uma programação que une palestras, experiências interativas, shows e atividades culturais, a EXPO CIEE 2025 chega à sua 28ª edição com o objetivo de oferecer direcionamento profissional e inspirar novas gerações em suas trajetórias.

Ruffino mostrará que a comunicação é instrumento de transformação social e de fortalecimento de causas



