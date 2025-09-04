Expo Aflord elege a sua primeira Miss Nikkey Batian

A Expo Aflord, tradicional evento que celebra a cultura japonesa no Alto Tietê, realizou pela primeira vez o concurso Miss Nikkey Batian, reunindo 22 candidatas de 64 a 88 anos de diferentes cidades da região.

A grande vencedora foi Masako Dan, de 82 anos, da Província de Kumamoto, do Japão. Masako chegou ao Brasil em meados de 1955, fixando-se inicialmente em Mogi das Cruzes. Em 1968, mudou-se para o bairro Itapeti, onde vive até hoje. Masako construiu sua história no Brasil ao lado da família, produzindo flores e deixando o legado para a segunda geração. Ela é mãe de 5 filhos, e avó de 11 netos.

O título de 1ª princesa ficou com Hiroko Yasutake, 84 anos, de Arujá, e o de 2ª princesa com Satsuko Tashiro Nakaharada, 88 anos, de Itaquaquecetuba.

De acordo com a coordenadora do concurso, Valéria Otsubo, o objetivo da iniciativa foi prestigiar e valorizar a contribuição dessas mulheres na preservação da cultura japonesa.

“Essas avós nikkeys carregam em suas trajetórias a força, a tradição e a memória de um legado que continua vivo nas novas gerações”, destacou.

A estreia do concurso foi marcada por emoção, reconhecimento e respeito, reforçando a importância da mulher idosa como guardiã da história e da cultura japonesa na região.

