Evento “Todas por Elas” será direcionado às empreendedoras no Alto Tietê

 No Alto Tietê, quatro em cada dez Microempreendedores Individuais (MEIs) são mulheres, um indicador que reforça o potencial do empreendedorismo feminino na região. Pensando em fomentar ainda mais esse segmento e capacitar as empresárias para expandirem seus negócios, o Sebrae-SP promove, no dia 18 de novembro (terça-feira), em Mogi das Cruzes, o evento “Todas por Elas”. A iniciativa estadual celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no dia 19.
O evento, que ocorrerá das 9h às 13h no escritório do Sebrae-SP no Alto Tietê (avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia), contará com uma feira de produtos artesanais, imersão focada no autoconhecimento e no perfil empreendedor, além de pitchs e oportunidades de networking. Para participar, é necessário se inscrever pelo link  (https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36726379).
“Todas por Elas” integra o programa Sebrae Delas, uma iniciativa exclusiva para estimular e apoiar o empreendedorismo feminino. Durante a ação, a imersão “A Hora é Agora” trabalhará insights de autoconhecimento e oferecerá orientações para potencializar a atuação das mulheres como protagonistas de suas vidas, trajetórias e negócios.
O evento também contará com a participação das empresárias do Alto Tietê que concorreram ao Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, além de um período dedicado ao pitch de vendas das participantes, com o objetivo de gerar novas conexões e negócios.
Para a gestora regional do Sebrae Delas no Alto Tietê, Roseli Lima Bezerra, o evento é uma oportunidade de fortalecer o ecossistema do empreendedorismo feminino na região. “Nossa intenção é que as empresárias procurem cada vez mais capacitação e oportunidades. O Sebrae Delas busca inspirar e conectar as mulheres para criar uma rede de negócios e apoio, impulsionando o desenvolvimento econômico e social. Quando uma mulher empreende, ela transforma a vida de toda a comunidade”, afirma.
Iniciativa celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino e busca fortalecer a atuação das empresárias na região

