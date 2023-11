Estrada do Pavan será interditada nesta semana para reparos

A Estrada do Evangelho Pleno, popularmente conhecida como Estrada do Pavan, será interditada nesta terça e quarta-feira (14 e 15 de novembro), para trabalhos de manutenção na capa asfáltica e também pintura de lombadas. Também haverá roçada e troca das lâmpadas convencionais por modelos LED. Os trabalhos devem se estender das 8h às 18h e serão executados pelas Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana e de Mobilidade Urbana. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e dar mais segurança a quem utiliza a via.

A orientação para os motoristas que chegam à cidade pela Rodovia Mogi-Dutra é para que redobrem a atenção ao passar pelas proximidades da interdição. No período em que a via estiver fechada, os veículos deverão seguir pela Mogi-Dutra e acessar a Via Perimetral. O local estará devidamente sinalizado. A programação pode sofrer alterações em função da instabilidade do clima.

Os serviços de tapa-buraco e pintura dos redutores de velocidade são realizados periodicamente na Estrada do Pavan, dada a alta circulação de veículos na via, em especial caminhões. A interdição total é necessária por questões de segurança, uma vez que a estrada é de pista simples e boa parte dos reparos é feito na parte central da via, o que compromete as duas faixas.