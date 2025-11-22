Escola municipal de Pindorama conquista a quarta edição da Jornada Matemática

A Escola Municipal Dom Paulo Rolim Loureiro, do bairro Pindorama, venceu na quarta-feira (12) a quarta edição da Jornada Matemática, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A final foi realizada no auditório do Cemforpe, na Vila Nova Mogilar, e reuniu as quatro escolas classificadas após a fase polo.

A equipe campeã, chamada Galáxia, disputou a final ao lado da E.M. Coronel Almeida (Centro), E.M. Prof.ª Maria Eugênia Fochi de Araújo (Parque Residencial Itapety) e E.M. Dr. Luiz Beraldo de Miranda (Parque Olímpico). A competição envolveu 1.972 alunos do 5º ano de 28 escolas da rede municipal, e todos os finalistas receberam troféu e medalhas.

A secretária adjunta de Educação, Maria Aparecida Cervan Vidal, acompanhou o evento e destacou o empenho dos participantes: “É um orgulho ver tantas crianças dedicadas à matemática. Todos são vencedores. Parabéns aos estudantes e às famílias, que incentivaram e apoiaram esse processo”.

A segunda colocação ficou com a equipe Matemáquinas, da E.M. Coronel Almeida; o grupo Fogo Matemático, da E.M. Prof.ª Maria Eugênia Fochi de Araújo, ficou em terceiro lugar; e a equipe Celebridades da Matemática, da E.M. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, conquistou o quarto lugar.

O estudante Antony Fernando Castilho, representante da equipe campeã, comemorou a conquista ressaltando o trabalho coletivo: “Se não fosse a equipe e a nossa professora, não estaríamos aqui. A gente trabalhou junto e deu certo”.

A professora Maria Carolina Coelho afirmou que o resultado representa o esforço conjunto: “É um trabalho consolidado, que envolve professor, aluno, família e escola. Todo mundo junto pelo aprendizado”.

Além da competição, o público assistiu a uma apresentação do projeto “A Arte do Balé”, coordenado pela professora Thamires Costa, da E.M. Prof.ª Heliana Mafra Machado de Castro (Vila Cléo).

Voltada às turmas do 5º ano do ensino fundamental, a Jornada Matemática tem como objetivo estimular habilidades matemáticas por meio de atividades coletivas, fortalecendo o raciocínio lógico, a colaboração e a aprendizagem significativa. A edição de 2025 começou em abril, com as etapas realizadas nas próprias escolas.

Alunos da equipe Galáxia, da Escola EM Dom Paulo Rolim Loureiro, comemoram o título da 4ª Jornada Matemática no auditório do Cemforpe