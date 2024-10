Empretec terá edições em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba

Voltado para fomentar o comportamento empreendedor, o Empretec – programa exclusivo do Sebrae no Brasil com metodologia da ONU – terá suas próximas edições no Alto Tietê em Mogi das Cruzes, entre os dias 4 e 9 de novembro, e em Itaquaquecetuba, nos dias 2 a 7 de dezembro.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o curso aplicado em 40 países conta com 60 horas de capacitação sustentadas em dez características de um empreendedor de sucesso: busca de oportunidade e iniciativa; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; persistência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemático; persuasão e rede de contatos; e independência e autoconfiança.

O Empretec desenvolve as Características do Comportamento Empreendedor (CCEs) para capacitar os empresários, viabilizar a competitividade empresarial, revisar conceitos e atitudes, além de aprimorar as características individuais de cada um.

“Com o Empretec, o Sebrae-SP aponta os caminhos e trajetórias que os empreendedores podem seguir através da sua própria experiência e capacidade”, reforçou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Priscila Tanihara, gestora do Empretec no Alto Tietê, explica sobre o programa pensado para identificar, trabalhar e incentivar as CCEs: “Para ter resultado nos negócios, os empresários precisam se amparar em três pilares: o conhecimento técnico específico, aquele que a pessoa tem habilidade ou aprende; o conhecimento em gestão, que o Sebrae trabalha e se aplica no dia a dia; e o comportamento empreendedor, que é a característica que diferencia os empreendedores que tem sucesso”.

Para participar é preciso se inscrever pelo link (https://bit.ly/empretecsebraemc) e passar por uma entrevista, realizada por um sistema de Inteligência Artificial que avalia os candidatos aptos para a capacitação. O investimento do curso é de R$ 2.090,00. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4723-4526.

Programa do Sebrae-SP forma turmas no Alto Tietê