Empresa de Mogi das Cruzes está entre as 100 melhores para trabalhar no Brasil

A empresa Muralis Tecnologia, sediada em Mogi das Cruzes, foi premiada no Ranking das 150 Melhores Empresas Para Trabalhar GPTW – Pequenas Empresas 2023, ficando em 99° lugar entre todos os segmentos da economia nacional. A empresa, que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas para diversos setores, comemora o reconhecimento de seu ambiente de trabalho e de sua cultura organizacional.

Fundada há apenas sete anos pelos sócios Naresh e Rodrigo, a Muralis Tecnologia hoje conta com mais de 115 funcionários e atende mais de 50 clientes, dentre eles grandes empresas nacionais e multinacionais como Embraer, EcoRodovias, Veloe do Grupo Alelo, DHL, ICL e CH ROBINSON.

A empresa atua em mais de 30 segmentos, sendo os principais: mobilidade urbana, energia elétrica, rodovias, saneamento básico, comércio exterior, agronegócio, telecomunicações, gestão municipal, educação e serviços. A Muralis Tecnologia se destaca pela inovação, qualidade e agilidade na entrega de seus projetos, que visam otimizar processos e, consequentemente, gerar valor para seus clientes.

A escolha da cidade de Mogi das Cruzes como sede da empresa foi uma aposta dos fundadores, que acreditaram no potencial da região para fomentar o desenvolvimento de empresas de tecnologia.

“Nos orgulhamos de fazer parte desse seleto grupo de empresas que valorizam seus colaboradores e buscam oferecer um ambiente de trabalho saudável, motivador e produtivo. Agradecemos todos os funcionários pelo comprometimento, dedicação e confiança que tornaram possível essa conquista. Também reconhecemos o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que tem realizado várias iniciativas para incentivar o setor e atrair novos investimentos”, comenta Rodrigo Rocha Silva, diretor da Muralis Tecnologia.

O prêmio GPTW – Pequenas Empresas 2023 é uma realização do Great Place to Work Brasil em parceria com a revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. O ranking é elaborado a partir de uma pesquisa com os funcionários das empresas participantes, que avaliam aspectos como clima organizacional, confiança, liderança, desenvolvimento profissional e qualidade de vida.