Em parceria, APP Alto Tietê e Cursos de Comunicação Braz Cubas promovem Fest’Up

Direcionado para o mercado de Comunicação, o evento gratuito acontece nos dias 6 e 7 de outubro e conta com palestras e networking com grandes nomes do segmento

Nos dias 6 e 7 de outubro, das 19h00 às 21h30, o Centro Universitário Braz Cubas será palco da edição inédita do evento Fest’Up, reunindo líderes do mercado publicitário, criativo e digital para uma jornada imersiva de aprendizado e networking. O Fest’Up Alto Tietê acontece em simultâneo ao IV Mídia Mix, tradicional evento promovido pelos cursos de Comunicação Braz Cubas, que reúne estudantes de Publicidade&Propaganda e Jornalismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link (https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-alto-tite-2025/3143329?share_id=copiarlink ).

O Fest’UP Alto Tietê faz parte de um movimento de expansão do tradicional evento realizado anualmente em São Paulo, que, neste ano de 2025, contou com cerca de 100 palestrantes e atingiu a marca de 2.000 estudantes universitários reunidos nas instituições Belas Artes e ESPM. “Agora, essa experiência transformadora chega à Mogi das Cruzes no Alto Tietê, proporcionando a mesma qualidade de conteúdo e interação para um novo público”, destaca Silvio Soledade, VP Expansão e Mercados Regionais da APP Brasil, que tem realizado verdadeiro roadshow com o evento em cidades como Bauru, Araçatuba e Campinas, entre outras. Em breve, alçará vôos mais distantes, como Belém (PA) e Rio de Janeiro em 2026.



“O Fest’Up, evento organizado pela APP Brasil, é reconhecido como um dos maiores encontros de comunicação do país. Há quase quarenta anos, reúne os principais profissionais do mercado para compartilhar conhecimento, experiências e uma visão de futuro, com estudantes e profissionais que integram a criativa indústria da Comunicação. Como “Associação Parceira” da Braz Cubas, temos imensa alegria em celebrar esta parceria com a realização do Fest’Up”, comenta Maria Teresa Borges Arbulu, diretora da APP Brasil que representa a regional Alto Tietê.

Nos bastidores do evento, um time de estudantes, que fazem parte do Programa Acadêmico Embaixadores APP, participa de forma voluntária de várias etapas da organização, ganhando experiência prática, desenvolvendo habilidades essenciais para a produção de um evento e cumprindo horas de atividade para o curso. A cada edição, a sinergia cresce, pois os Embaixadores compartilham vivências, trocam aprendizados, ajustam processos e ajudam a aperfeiçoar cada detalhe. Uma rede que se fortalece e transforma o aprendizado individual em conquista coletiva. “O Programa Acadêmico reúne atualmente mais de 60 estudantes em diversas regiões do Brasil e tem como um dos objetivos a formação de futuras lideranças.”, pontua Luiz Carlos Corrêa, VP Educação e Desenvolvimento Profissional.

O Fest’UP Alto Tietê também representa importante ponte entre o cenário acadêmico e o mercado de trabalho. “Esta conexão contribui de forma significativa para a formação do aluno, uma vez que possibilita a troca de saberes com profissionais que muito têm a contribuir com a construção do conhecimento discente.”, destaca Lucimar Gonçalves, Coordenadora dos Cursos de Comunicação Braz Cubas.

Com inscrições gratuitas, o evento incentiva a doação de 1kg de alimento não perecível. “Temos o compromisso social com a Educação, um dos pilares que a inclusão abraça, e a ONG Missão Intensidade possibilita a realização de ações com impacto – reduzir a desigualdade e a pobreza por meio do esporte, cultura, acesso à tecnologia e qualificação profissional. A contribuição é opcional, mas muito bem-vinda e fará diferença na vida de muitas famílias”, destaca Felipe Palmeira, diretor da APP Alto Tietê e sócio-fundador da Artes Filmes.



Participe do Fest’UP Alto Tietê / IV Mídia Mix com sua doação para a ONG Missão Intensidade e faça parte deste movimento que transforma a vida de muitos jovens!

O Centro Universitário Braz Cubas fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233, em Mogi das Cruzes.

PROGRAMAÇÃO 6/10



● AUDITÓRIO MAURÍCIO DE SOUZA

19h00

Credenciamento

19h15

Abertura

19h30 às 20h20

Renato Cocenza – Diretor Operações TV Diário/afiliada Globo

Tema: Impacto que conecta marcas e pessoas

20h30 às 21h20

Luciana Schwartz – Curadora Mídia Dados Brasil / VP Relações com o Mercado APP Brasil

Tema: Sobrevivência na era da transmutação: a mídia em novo ecossistema

Encerramento



● Bloco A – SALA INTERATIVA

19h15

Abertura – Prof. Eduardo Faria

19h30 às 20h20

Suéller Costa – Especialista em Educomunicação (ECA/USP)

Ludimila Valadares e Estela Siqueira – Jornalistas | Jornal Suzano Hoje

Tema: Ciência Importa – diálogos sobre pesquisas em Jornalismo

20h30 às 21h20

Jamile Santana – Fellow da OEA/CGU

Tema: Entre a transparência e a privacidade: ética e desafios do uso de dados no Jornalismo



PROGRAMAÇÃO 7/10

● Bloco A – Sala Interativa

19h00

Credenciamento

19h15

Abertura

19h15 às 20h

Cris Pereira – VP de Atendimento e Negócios da FBIZ / VP ESG APP Brasil

Tema: Criatividade brasileira e ética na era da IA

20h15 às 21h

Equipe NCW Brasil

Tema: Entre briefings e ideias: com quantos departamentos se faz uma agência?

Encerramento

21h às 21h15



● Estúdios dos Cursos de Comunicação

Oficina 1

19h30 às 20h20

José Ribamar Lins – Sócio-fundador e diretor Criação da agência A Fábrica Comunicação e convidados: Carl Pissatto e Marcelo Ramalho

Tema: Uma jornada inesperada: marketing político na África

Oficina 2

20h30 às 21h20

Jéssica Silva – Pesquisadora e repórter na Agência Mural de Jornalismo das Periferias

Tema: Visibilidade e Poder: importância da narrativa jornalística no fortalecimento da cidadania

SALA BLOCO A – Oficina 3

20h30 às 21h20

Vitor Julio Ferreira – Diretor de Criação da agência Phoenix

Tema: Branding e Performance