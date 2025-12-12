“Em Evidência”, com Rafael, Sérgio e Fábio – Banda Combo

Rafa, Serginho e Chileno | Músicos

Com amizade que atravessa três décadas, Rafael Rodrigues, 40, tecladista, Antônio Sérgio de Miranda Júnior, 34, guitarrista, e Fábio de Almeida, 42, baixista, todos vocalistas e músicos, compõem a Banda Combo. A infância, em Salesópolis, onde todos cresceram, já foi o início de seus caminhos para a música e recordam que se conheceram entre as idas ao fliperama ou à lan house após as aulas, momentos que ajudaram a fortalecer a amizade. Autodidatas, o desenvolvimento musical foi despertado, de maneira espontânea, pela vivência familiar: o pai de Rafael incentivou suas apresentações na Igreja Matriz, o avô paterno de Fábio tocava violão para os netos, e o pai de Serginho integrava a banda Dinastia, de rock, influenciando o interesse de seu filho pelo estilo. Serginho, inclusive, aprofundou conhecimentos na produção audiovisual na faculdade Melies, em Moema-SP, enquanto todos buscaram cursos de aperfeiçoamento musical ao longo da vida. Para 2026, planejam o lançamento do álbum autoral “Músicas Para Sempre Vol.2” nas plataformas digitais, dando sequência ao seu projeto audiovisual. Em reconhecimento à trajetória, receberam, no dia 9, da Câmara Municipal mogiana, a Medalha de Mérito Cultural Wanda Coelho Barbieri.

Os integrantes da banda Combo têm dedicado a vida à música há 25 anos. Rafa, mora em Mogi, no bairro Bertioguinha, é casado com a advogada Cinthia há cinco anos; estão à espera de Ana Júlia, que nasce em 21 de dezembro. Serginho, em Biritiba Mirim, no bairro Castelano, é casado com a estudante de psicologia Claudia há um ano e meio, e pai de Bento, de quatro meses. Chileno, em Salésopolis, no bairro dos Remédios, é casado com a funcionária pública Juliana há vinte anos, pai de Kauâ, 16, e Kauê, 13. A trajetória profissional começou em 2007, quando Rafa, Chileno e outros músicos formaram a banda Só Nós Band, na qual ficaram por três anos. Em 2010, surgiu a banda Audio Prime, com Serginho se juntando à formação por também três anos. Em 2013, cada um seguiu carreira solo como freelancer em outras bandas, mantendo um repertório eclético. Em 2019, Serginho os convidou para trabalharem juntos novamente. Na primeira reunião, definiram a proposta artística: tocar o rock’n roll clássico, pelo qual eram apaixonados. Assim nasceu a Banda Combo, em 16 de outubro de 2019, que hoje conta com quase uma centena de sucessos que marcaram época. Consolidada na região, outras cidades e estados, a banda vive da música. Além dos shows, eles se reúnem pelo menos uma vez por mês na casa de Chileno para churrasco em família, ouvir música, contar histórias e dar risadas. Chileno é o mestre da cozinha do grupo, com destaque para sua famosa Costela de Panela. Para se vestir, o estilo de todos é predominantemente rock’n roll, com camiseta preta e elementos clássicos do gênero. Rafa prefere tocar Queen, Serginho opta por Tears for Fears, e Chileno ama Bon Jovi, sendo que “It’s My Life” é a música mais pedida nos shows e no Spotify. Todos praticam musculação, apreciam filmes e mantêm sua fé no catolicismo. A união, o foco e o respeito são suas maiores qualidades, que transmitem ao público e geram uma conexão intensa. Entre os sonhos e projetos estão ter um ônibus próprio, o lançamento do volume 2 do repertório e ainda se apresentarem em grandes festivais de rock. A frase que os define, sempre presente no início e durante os shows, é: “Tem roqueiro aqui?”.