“Em Evidência”, com Marcello Barbosa

Marcello Barbosa | Jornalista

Dedicado à comunicação e à gestão pública, o jornalista Marcelo Barbosa da Silva, que no dia 3 de outubro vai completar 38 anos, atua na Secretaria de Governo de Itaquaquecetuba, órgão que integra todas as pastas municipais. Paulistano, nascido no bairro da Lapa, orgulha-se da origem paraibana – seus pais são de Taperoá, berço do escritor Ariano Suassuna. Morou em Pirituba-SP até os quatro anos, em Itaquaquecetuba até os sete, em Francisco Morato-SP até os 14, quando retornou a Itaquaquecetuba, onde vive até hoje. Da infância, lembra-se que se sentiu vitorioso em superar a dislexia com a leitura de seu primeiro livro, O Pequeno Príncipe, de Saint- Exupéry. É graduado em Jornalismo pela Unicsul, em 2014, pós-graduado em Direito Público pela Anhanguera, em 2023, tem MBA em Gestão Pública em Cidades Inteligentes e, atualmente, cursa mestrado em Comunicação Corporativa na Universidade Isabel I de Aragão, na Espanha. A escolha pela gestão pública teve início quando presidiu o grêmio estudantil e se consolidou na formação acadêmica. “A busca por conhecimento sempre foi para aprimorar a gestão e entregar melhores resultados à população”, afirma.

Ainda adolescente, aos 17 anos, enquanto cursava o ensino médio, corrigia trabalhos dos colegas e realizava serviços de digitação. Aos 18, abriu uma agência de marketing digital e um blog que levava seu nome, paralelamente à militância política e à venda de cursos online. Em 2013, fundou com amigos o jornal impresso Contraponto, em Itaquaquecetuba, e, três anos depois, com a venda do jornal, fundou a agência MB Estratégia, ainda ativa. Em 2014, iniciou a coordenação de campanhas eleitorais e sindicais. Em 2020, foi secretário de Governo, depois secretário de Obras, cargo que manteve até a reeleição de Eduardo Boigues. A grande novidade, segundo ele, é que já se prepara para concorrer a deputado estadual. Empreendedor, também é sócio de Mary Oliveira na unidade mogiana do salão de beleza Maison Complex. Marcello Barbosa é solteiro, mora no centro de Itaquá e valoriza momentos de lazer com amigos, viajando ou preparando drinks, como gim tônica com especiarias. Libriano, destaca-se pelo senso de justiça, equilíbrio e calma, mas sabe que a teimosia é um ponto a melhorar. Colecionador de moedas, possui mais de dois mil exemplares, a maioria brasileiras, algumas do século XVIII. Seu estilo é clássico, não dispensa camisetas pólo, prefere a cor verde e o perfume Zaad, de O Boticário. Está lendo “As 16 leis do Sucesso”, de Napoleon Hill, e indica o filme Cloud Atlas – A Viagem. Entre as viagens, destaca Buenos Aires, na Argentina, pela cultura e história, enquanto, no Brasil, aprecia Campos do Jordão-SP e Ilhabela-SP. Seu sonho de consumo é conhecer a China e fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Católico, devoto de Santa Maria, o primogênito de Maria Zuleide, 63, e Antonio Barbosa da Silva, 59, recebeu dos pais ensinamentos sobre ética e dedicação ao trabalho. E acredita que nada substitui a prática e que o essencial é aproveitar cada oportunidade com foco e responsabilidade. Sua frase: “A prática como critério da verdade”.