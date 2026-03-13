“Em Evidência”, com Luana Bueno

Luana Bueno | Educadora física

Personal trainer e empresária, Luana Garcia Leal Bueno, 41, prepara novidades para a academia Soul neste mês da Mulher, como o evento “Mulheres em Foco – Summit 40+” e o lançamento do programa de hipertrofia “Soul Strong”, com duração prevista de um trimestre. Gaúcha de Porto Alegre-RS, mudou-se para o Jardim Universo, em Mogi, com a família aos 12 anos, em busca de melhores oportunidades e por já ter parentes na cidade. Da infância, guarda com carinho as viagens de verão, com a madrinha Cleuci, para a praia de Cidreira-RS. Formou-se em Educação Física, concluiu mestrado em Biotecnologia e doutorado em Engenharia Biomédica, todos pela UMC. Especializou-se como Personal Trainer, pela Personal Global, e fez o curso de extensão em Biomecânica Aplicada ao Treinamento de Força pela USP. Até chegar à área atual, iniciou sua trajetória na Informática, onde descobriu o prazer pelo ensino. Apaixonada por esportes e exercícios físicos desde jovem, encontrou na Educação Física um caminho que uniu conhecimento, movimento e propósito profissional.

Aos 18 anos, foi vendedora em loja de roupas femininas. Depois, trabalhou como recepcionista na portaria do condomínio do Aruã, professora de informática na Compway e na Poli Informática e supervisora na empresa de uniformes Margel. Aos 25 anos, já na faculdade, passou a atuar como treinadora em várias academias da cidade e, cursando o doutorado, lecionou no curso de Educação Física da Unisuz. Durante a pandemia, desenvolveu programas de treinamento e consultoria online e, em 2021, ao lado do marido, abriu a academia Soul Personal Studio. Lu mora no Centro de Mogi com o marido e sócio Robson, com quem está casada há 14 anos. A rotina familiar é bastante caseira e as atividades sempre incluem os filhos, Gabriel, 9, e Arthur, 1, seja em restaurantes, parques e nas areias de Ubatuba, destino preferido da família. Na cozinha, gosta de preparar massas e molhos. “Meu macarrão ao pesto agrada a todos”, garante. Virginiana, define-se como metódica, observadora e um tanto controladora também. Seu estilo é casual e o tênis é o item indispensável. Sua cor é o laranja e o seu perfume é o clássico Chanel nº 5. É fã da série Breaking Bad e está lendo A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Das viagens destaca a organização da cidade de Amsterdã, Holanda, e o encanto bucólico da brasileira Praia do Espelho-BA. Seu sonho de consumo é uma casa na praia de Ubatuba e seu projeto é desenvolver novas habilidades na área de gestão de pessoas e treinamentos online. Cristã, com fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida, a filha caçula de Wagner Garcia Leal, 78, e Cleusa Maria Vieira, 73, aprendeu com a mãe a importância do estudo, do trabalho e da perseverança. Para seus filhos, procura transmitir valores como ética e responsabilidade em assumir os próprios erros. Sua frase: “É justo que muito custe o que muito vale”.