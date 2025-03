“Em Evidência”, com Gabriel Siqueira

Gabriel Siqueira | Higienista Ocupacional

Tímido assumido, porém muito agradável de papo, Gabriel Leite de Siqueira Filho, 70, é higienista ocupacional e diretor técnico da HOSS Soluções em Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente. Com vasta experiência em parcerias com multinacionais, possui uma equipe de engenheiros técnicos, treinados e liderados por ele, que realizam avaliações em campo para seus clientes. Sua atuação abrange grandes empresas, como Suzano, Niterra e Colgate-Palmolive. Mogiano, nasceu em casa, com parteira, no Shangai, e aos dez anos mudou-se para o Parque Monte Líbano. Da infância, lembra-se de quando ajudava o seu pai no açougue e fazia as entregas de bicicleta. “Para mim, tudo era divertido”, brinca. É formado em Engenharia Civil, em Engenharia de Segurança, pós-graduado em Gestão Ambiental e Higiene Ocupacional e é membro da AIHA-EUA – entidade de higienistas dos EUA. “Optei por engenharia, por gostar muito de matemática e não conseguia me ver atuando em outra área”, conta. A carreira profissional o levou à gestão ambiental e saúde ocupacional.

Aos 12 anos, já ajudava o pai no açougue. Aos 20, estagiou na Aços Anhanguera e, quatro anos depois, iniciou sua jornada empreendedora na construção civil. Em 2004, ingressou na Avam Avaliação Ambiental como engenheiro responsável pelas equipes de avaliação e, depois de atuar em outra empresa do ramo, acumulou expertise, culminando na fundação da HOSS. Gabriel é casado com Marise, mora em um sítio em Cocuera há 36 anos, e tem os filhos Danielli, 42, sua sócia e diretora administrativa na empresa, e Bruno, 38, casado com Camila e pai de Cecília, 7, e Maurício, 3. Em família, fica feliz em reunir todos no sítio para colocar o papo em dia. Conta que já cozinhou muito, mas agora é um grande apreciador da gastronomia. “Quando viajo, sempre gosto de experimentar coisas novas”, ressalta. Geminiano, revela que demora para se sentir bem com as pessoas, por conta da sua timidez. Detalhista em tudo, possui um olho clínico para achar erros e apontar soluções para a melhoria dos processos. Seu estilo é causal, gosta de camisa Polo, da cor preta e de frequentar a academia cedinho, às 5 da manhã. Indica o livro “O Dossiê Pelicano”, de John Grisham, e o filme Horizonte Perdido. Bruges, na Bélgica, é a cidade que mais apreciou, por manter as características medievais, e Uberlância-MG e Campo Grande-MS o deixam impressionado pelo recente crescimento. Seu sonho de consumo é um automóvel SW4, da Toyota, para, com ele, fazer uma viagem à Terra do Fogo. Seu projeto é encontrar um sucessor na área técnica da sua empresa. A fé em Deus é um pilar na sua vida e aprendeu com seus saudosos pais, Olinda e Gabriel Leite de Siqueira, o respeito que todos devem ter pelas pessoas, independente de credo ou nível social. Acredita que nunca se deve esperar nada de ninguém, mas sim valorizar somente aqueles que merecerem ser valorizados. Sua frase: “Não espere nada de ninguém, faça a sua parte, a mais bem feita possível”.