Em Copa Centenária da FPB, sub-12 do Mogi Basquete é bronze

A categoria Sub-12 do Mogi das Cruzes Basquete ficou com a medalha de bronze após ser superado pelo São Paulo por 59 a 48, no sábado (6), no ginásio do Pinheiros, na capital paulista, pela Copa Centenária. No domingo (7), aconteceu a grande final, e o campeão foi o mesmo adversário, deixando o São José dos Campos com a medalha de prata.

A competição, organizada e realizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB), contou com os três melhores colocados na tabela geral do Campeonato Paulista: São José, Mogi Basquete e São Paulo.

Durante a fase da classificação, o time mogiano do técnico Caio Bueris ficou na segunda posição na tabela, com 14 vitórias em 16 partidas disputadas.

No momento, o Campeonato Paulista está em pausa por conta das férias escolares e deve voltar em agosto com os próximos confrontos a serem divulgados pela Federação.