Nesta edição, o Jornal A Semana traz o início da campanha Novembro Azul em Mogi, as medidas de segurança viária na Avenida Francisco Rodrigues Filho e a entrega de óculos do programa Pró-Visão. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

Mogi inicia Novembro Azul com ações de prevenção. A campanha começou com coleta de PSA e exames em mais de 300 servidores da zeladoria, pasta formada por 95,4% de homens. A programação inclui o Dia D no Largo do Rosário, em 19 de novembro, com coleta de PSA, testagem de ISTs, aferição de pressão e vacinação, além de atividades nas unidades de saúde ao longo do mês.

Avenida recebe sinalização após atropelamentos. A Prefeitura implantou placas de alerta, sinalização luminosa, faixas de estímulo à redução de velocidade, reforço na iluminação e fiscalização intensificada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no Nova Mogilar. Uma nova câmera foi instalada na Rotatória do Habib’s, e a pasta estuda equipamento de fiscalização eletrônica no sentido centro-bairro.

Pró-Visão entrega óculos a alunos no Santo Ângelo. A prefeita Mara Bertaiolli entregou os primeiros óculos do programa a estudantes da rede municipal, em parceria com o Instituto Suel/Associação de Apoio Renovatio. A ação levou atendimento oftalmológico gratuito a 1.086 alunos em regiões de vulnerabilidade social, e 174 estudantes serão beneficiados.

Suzano realiza Dia D do Novembro Azul no sábado. A mobilização começa em cinco postos de saúde e envolve 25 unidades da Atenção Primária, com coleta de PSA até o meio-dia, testes rápidos de HIV e sífilis, avaliação nutricional e rodas de conversa sobre saúde mental.

Escolas de Arte e Música abrem vagas com preços especiais. A Escola de Música Massaro, com 36 anos de tradição, e o Ateliê da Chelli, que completa dois anos, abrem matrículas para 2027 com condições especiais para inscrições antecipadas.

Circuito Sesc de Esportes traz a ginasta Júlia Soares à região. Entre os dias 7 e 22, o Sesc São Paulo realiza a segunda edição do Circuito com o tema “De volta ao Jogo”. A ginasta da Seleção Brasileira participa de encontros gratuitos em Ferraz de Vasconcelos, no dia 6, e em Biritiba Mirim, no dia 7.

Colégio Gênesis abre matrículas para 2027. Com 28 anos de atuação no Alto Tietê, a instituição recebe matrículas e rematrículas com condições especiais, aliando excelência acadêmica, princípios cristãos, ensino humanizado e desenvolvimento socioemocional.

Em Evidência

Nesta edição, o perfil de Bruna Ramos Del Nero, 41, modelo, atriz e apresentadora mogiana coroada Miss Universe Ceará 2025 aos 40 anos. Criada no Mogi Moderno, formada em Magistério pelo Cefam e com registro profissional de atriz, ela cursou Administração na UMC e hoje estuda Pedagogia. Com passagens por Milão e Paris, onde estrelou campanhas para a Yamamay e o estilista Carlos Miele, ela também atua no voluntariado da ONG Transformando Vidas.

E tem mais

O editorial “Caminhos e desafios da PEC da Segurança Pública”, a exposição “Cosmofiamento” na Casa de Cultura Yayah, a mudança de endereço das secretarias de Itaquá durante a reforma do Paço, os 10 anos da TV Câmara de Mogi, o vice-campeonato de Suzano no Jomi 2026 e o feirão de débitos da EDP, além de todas as notícias da região.