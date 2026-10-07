Nesta edição, o Jornal A Semana traz a ampliação das ações de saúde da mulher no Outubro Rosa, o guia completo com tudo o que o eleitor mogiano precisa saber para votar e a celebração dos 10 anos da AMHAL. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

Mogi amplia ações de prevenção no Outubro Rosa. A cidade reforça os atendimentos de saúde da mulher com a Carreta da Saúde da Mulher, mamografias, preventivos, vacinas e atenção às mulheres em situação de vulnerabilidade. A abertura acontece no dia 5, no Espaço Acolher.

Eleições 2026: o que o mogiano precisa saber antes de votar. A edição traz um guia completo com a ordem de votação, os documentos necessários, as opções de acessibilidade e as regras do dia da votação. Mogi tem 333.816 eleitores, o maior colégio eleitoral do Alto Tietê, sendo 52,9% mulheres.

2º Fest’Up Alto Tietê une universidades e entrega prêmio. Nos dias 19 e 20 de outubro, o evento da APP Alto Tietê reúne o Centro Universitário Braz Cubas e a UMC com o tema “Trilhas da Comunicação”. Na programação, a entrega do 25º Prêmio Contribuição Profissional, o Troféu Garra.

AMHAL celebra 10 anos de história e resistência cultural. A Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras completa uma década de preservação da memória da cidade, marcada pela recente perda do confrade Rouxinol Mogi.

Sinfônica de Mogi leva música e educação a jovens. Com cerca de 60 músicos, a orquestra transforma música em cultura e educação, com o programa Pequenos Músicos alcançando aproximadamente 14 mil alunos em 33 escolas municipais.

Aplicativo reforça segurança de alunos e profissionais da Educação. O programa Educação Mais Segura amplia a proteção nas escolas da rede municipal de Mogi.

Em Evidência

Nesta edição, o perfil de Ana Luísa Sirota, 41, nova gerente do Sesc Mogi das Cruzes. Educadora artística formada pela Unesp, com passagens pelo Sesc Osasco, Consolação, Ipiranga, Bom Retiro e Avenida Paulista, ela assumiu a unidade mogiana em julho com uma trajetória dedicada à cultura e à educação.

E tem mais

O editorial “Em jogo, o futuro de Mogi”, a vistoria de Pedro Ishi nas obras da Bei Maluf em Suzano, Arujá ganhando sua primeira Fatec, o sorteio da Campanha Mundo de Prêmios da ACMC e o mogiano no Rally Aparados, além de todas as notícias de Mogi e região.

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